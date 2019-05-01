Кастер Семеня проиграла суд по делу о тестостероне. Бегунью заставляют принимать таблетки

1 мая был официально оглашен вердикт Спортивного арбитражного суда по делу южноафриканской бегуньи Кастер Семеня. Она подала апелляцию на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций, согласно которому еще в апреле 2018 года было представлено новое правило - спортсменки с повышенным уровнем тестостерона не будут допущены к стартам среди женщин. Им необходимо будет принимать специальные препараты, которые позволять снизить уровень этого гормона до необходимых оговоренных показателей.

Соперницы Семени, которая в 2012 и 2016 годах выиграла Олимпиаду, уже давно "точили зуб" на мужеподобную спортсменку. И она даже прошла специальный тест, который показал - да, она женщина, но просто с очень высоким уровнем тестостерона.

- Госпожа Семеня не хочет подвергаться медицинскому вмешательству. Она хочет соревноваться естественно и мечтает, что однажды она сможет принять участие в соревнованиях без суда, без дискриминации и в мире, где её принимают такой, какая она есть, - еще в марте заявляли юристы, которые представляют интересы бегуньи.

И вот настал этот день, 1 мая Спортивный арбитражный суд, рассмотрев все детали дела, принял решение - да, IAAF, вводя новое правило, вводит определенного рода дискриминацию. Однако же, введение этого правила позволит защитить интересы женщин-легкоатлеток и является оправданным. То есть адвокатам Кастер Семени не удалось убедить судей, что их клиентка заслуживает снисхождения и какого бы то ни было исключения. Если что - у Семени есть 30 дней на обжалование вердикта. Однако шансы на победу довольно малы.

Надо сказать, что у Семени была своя "последовательница". В 2015 году бегунья на 100 метров из Индии Дьюти Чанд опротестовала в этом же суде допустимые границы концентрации тестостерона и тем самым помогла Кастер Семеня. IAAF должна была представить научные обоснования того, что спортсменки с высоким уровнем тестостерона имеют преимущество в женских забегах. Чанд приняла участие в Олимпиаде 2016, но не прошла дальше первого предварителього забега. А благодаря победе Чанд Кастер Семеня смогла спокойно бегать дальше и выиграть в 2016 году Олимпиаду. Она стала первой в беге на 800 метров. И в ответ на эту победу чиновники из IAAF "выкатили" новое правило после тщательных исследований. Оказалось, что спортсменки с более высоким уровнем тестостерона в крови, имеют преимущество в забегах среди женщин. И поэтому небходимо "вернуться в норму". Семеня в ответ подала иск, проиграв в итоге дело.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций, узнав этот вердикт по делу Семени, сразу же "дали по газам". Было принято решение - уже начиная с 8 мая новое правило вступает в силу. И оно касается спортсменок, которые бегают на дистанциях от 400 до 1500 метров - тех самых, на которых специализируется как раз Кастер Семеня. И у легкоатлеток есть неделя, чтобы войти в необходимые нормативы - то есть уровень гормона должен быть ниже 5 наномоль на литр. И тестостерон должен оставаться неизменным еще полгода. Правило не будет распространяться на первый крупный турнир, этап Бриллиантовой лиги в Дохе, который пройдет 3 мая.

У Кастер Семени уже появились свои защитники. Так, чешская теннисистка Мартина Навратилова заявила, что решение в отношении южноафриканки - настоящий ужас:

- Она не сделала ничего плохого, и это ужасно, что теперь ей придётся принимать препараты, чтобы иметь возможность соревноваться, - приводит слова спортсменки Sky Sports.

Семеня, которая уже четыре года живет в браке со своей подругой Виолет Рассебоя, должна принять решение. Либо она начинает принимать препараты и понижает уровень тестостерона, что для ее организма не есть норма, либо же просто уходит в тень.