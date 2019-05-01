"Первое удаление - не понял, второе - глупый момент". Евгений Малкин рассказал про матч против Швеции в Евротуре

Хоккеисты сборной России, в составе которых собралось огромное количество топ-звезд из НХЛ, проиграли первый матч перед ЧМ-2019. В Стокгольме наши уступили команде Швеции со счетом 4:6 и в этой игре голевую передачу на свой счет записал форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин.

В интервью пресс-службе ФХР после игры со скандинавами Малкин подвел итог встрече:

- Сегодня первый матч, получилось не идеально. Главное - старались. Первые полтора периода тяжело было. Сделаем работу над ошибками. Ребята много играли в меньшинстве. Думаю, в следующей игре будет намного лучше и легче.

Малкин проанализировал свои удаления в этой игре. Отметив, что можно было и без них обойтись:

- В первом эпизоде - я даже не понял, как это случилось. Соперник блокировал меня, я был без шайбы и потерял равновесие. Второе удаление – глупый момент.

Форвард нашей сборной, как и все в команде, ждет усиление, которое грядет скоро в Чехии. К нам приедет тройка из "Вашингтона" и Никита Зайцев:

- Ребята из «Вашингтона» и Зайцев – лидеры своих клубов, я уверен, что они рады присоединиться, потому что играть за сборную почетно. Для нас это огромное усиление.

Второй и третий матч в рамках последнего этапа Евротура наши сыграют 4 и 5 мая в чешском Брно. Сначала - против Финляндии, а затем уже против команды Чехии. Чемпионат мира 2019 стартует для нас 10 мая поединком против команды Норвегии.