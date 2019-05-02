"Каролина" разгромила "Нью-Йорк Айлендерс" 5:2 в плей-офф Кубка Стэнли, Свечников вернулся на лед

В третьей встрече плей-офф Кубка Стэнли хоккеисты клуба "Каролина Харрикейнз" на своем льду одержали победу со счетом 5:2 над "Нью-Йорк Айлендерс". В этой игре впервые с момента травмы появился на льду русский форвард хозяев Андрей Свечников. Он восстановился после сотрясения мозга, которое получил в драке с капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным.

У "Айлендерс" шайбы забросили Девон Тэйвз (9) и Джошуа Бэйли (35). А вот в составе "Харрикейнз" точные броски сделали Тейво Теравайнен (7-я и 60-я минуты), Джастин Фолк (32), Джастин Уильямс (51) и Себастьян Ахо (60).

Для молодого Андрея Свечникова эта игра сталапервой после восстановления от сотрясеия мозга. Игрок провел на льду 12 минут и 13 секунд, сделал 2 броска и провел 1 силовой прием.

Для "Каролины Харрикейнз" победа над "Айлендерс" стала пятой подряд в плей-офф нынешнего Кубка Стэнли. Четвертый поединок пройдет снова на льду "Каролины" в ночь на 4 мая и начнется в 2 часа ночи по московскому времени.