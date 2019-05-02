Две передачи Александра Радуова помогли "Далласу" обыграть "Сент-Луис" и сравнять счет в серии

Хоккеисты клуба "Даллас Старз" одержали домашнюю победу над "Сент-Луис Блюз" в четвертой игре серии плей-офф Кубка Стэнли. Итоговый встречи - 4:2, и русские игроки в этом матче проявили себя с лучшей стороны.

На 6-й минуте счет открыл Владимир Тарасенко, выведя "Сент-Луис" вперед. А вот форвард "Далласа" Александр Радулов сделал две голевых передачи в этой игре, и теперь у него 9 (5+4) очков в этой серии плей-офф и он один из лидеров своего клуба по данному показателю.

У "Сент-Луиса" кроме Тарасенко в этой игре на 54-й минуте отличился Роберт Томас (54). А вот у "Далласа" шайбы на свой счет записали Джейсон Дикинсон (12-я минута), Джейсон Спецца (20), Джон Клингберг (30) и Роопе Хинтц (38).

Владимир Тарасенко провел на льду 18 минут и 34 секунды, сделав два броска и проведя два силовых приема. У одноклубника Тарасенко по "Сент-Луису" Ивана Барбашева - 8 минут и 51 секунда на льду, один бросок и два силовых приема. Александр Радулов отыграл на льду 15 минут и 13 секунд.

После четырех встреч в этой серии счет стал равным - 2:2. И пятый матч пройдет на льду "Даллас Старз" в ночь на 4 мая, начало встречи в 4:30 по московскому времени.