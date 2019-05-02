"Монако" сыграл вничью 2:2 с "Ренном", Головин провел отыграл весь матч

Футболисты "Монако" в поединке 34 тура чемпионата Франции по футболу сыграли вничью со "свежим" обладателем Кубка страны - "Ренном" 2:2. Встреча прошла на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» в Ренне.

В первом тайме уже к 10-й минуте матча "Ренн" вел в счете 2:0. У них отличился полузащитник Адриен Эну на 3-й и 9-й минутах матча. Однако же во втором тайме "Монако" взялся за дело и смог "спасти" этот матч. На 69-й и 75-й минутах матча два гола в ворота соперников забил форвард "монегасков" Радамель Фалькао и благодаря его дублю гости смогли избежать поражения в важнй для себя игре.

В целом же, "Монако" Леонарду Жардима до пяти встреч после этой ничьи продлило свою серию без побед. У команды три ничьи и два поражения. А что же касается лидера атак команды Радамеля Фалькао, то у него - 41% всех забитых голов команды в этом сезоне - 14 из 34. Это самая высокая результативность в процентном соотношении среди всех игроков чемпионата Франции.

- Мы смогли вернуться в игру и отыграть два мяча — это очень важно в битве за сохранение места в высшем дивизионе, которую мы ведем. Сложности, которые мы испытывали в этом матче, можно объяснить тем, что битва за сохранение места в высшем дивизионе — это дополнительный стресс для игроков. Это особенная и непростая битва, и мало кому из наших игроков приходилось играть в таких условиях. Мы просто поддались панике в начале матча, - сказал после матча главный тренер "Монако" Леонарду Жардим на пресс-конференции.

Особо наставник отметил роль колумбийца Фалькао в игре клуба:

- Что касается Фалькао — это очень опытный игрок. Он знает, что «Монако» не привык проводить сезоны в таком амплуа. Как и все в клубе — он недоволен текущим положением дел. Накопленный опыт делает его важным звеном в команде. Теперь нам нужно хорошо восстановиться, потому что в воскресенье нам предстоит сыграть еще один тяжелый матч.

"Монако" после этой игры с 33 очками находится на 16 месте в турнирной таблице чемпионата Франции. А вот "Ренн" - на 11-й строчке, у него 44 очка. "Монако" до зоны стыковых матчей - 4 очка, до зоны прямого вылета из Лиги 1 - пять баллов. 5 мая футболисты "Монако" сыграют следующий матч сезона - на своем поле они примут "Сент-Этьенн".