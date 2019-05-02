Месси: "Жаль, что забили "Ливерпулю" только три, а не четыре гола"

Два гола аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси помогли каталонцам одержать разгромную победу 3:0 над "Ливерпулем" в первой полуфинальной игре Лиги Чемпионов. После игры лидер атак каталонцев сказал:

- Последний момент в игре Дембеле, конечно, должен был забивать. Тогда на "Энфилде" было бы попроще. Но и 3:0 - блестящий результат.

Лионель Месси сказал, за счет чего получилось одержать победу над "Ливерпулем":

- Мы справились со скоростной и атлетичной игрой "Ливерпуля". Конечно, "Барса" не привыкла играть без мяча, так что понадобилось отдать очень много сил. Но мы хорошо сделали свою работу, - приводит слова Месси официальный сайт УЕФА.

Про свой гол в ворота "Ливерпуля" Месси сказал скромно:

- Гол со штрафного? Мяч влетел необычайно хорошо. Я определил, куда хочу ударить, и, к счастью, именно туда он и попал.

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча отметил заслуги аргентинца:

- То, как сегодня прессинговал Месси, лишний раз показывает, что для него значат клуб и товарищи по команде. У нас очень тактически гибкая команда. И если начинает прессинговать Лео, то прессингуют и все остальные, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что Лионель Месси забил свой 600-й гол за "Барселону". На это ему понадобилось ровно 15 лет - с 1 мая 2004 по 1 мая 2019 года.

Ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" - "Барселона" состоится в Англии 7 мая. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени. Во втором полуфинале турнира играют английский "Тоттенхэм" и "Аякс".