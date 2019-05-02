Штаб Зеленского пообещал устроить «фишечку» на инаугурации нового президента

В сериале «Слуга народа» школьный учитель истории Василий Голобородько, вступая в должность президента, сразу после принесения присяги исполнил обещание, данное ученику его класса и комически подпрыгнул на трибуне. По всей видимости, в штабе избранного президента Владимира Зеленского сочли тот киношный поступок героя сериала выигрышным и решили воплотить нечто подобное и в реальности. Во всяком случае представитель этого штаба Юрий Костюк пообещал устроить такую инаугурацию, какой раньше на Украине никогда не видели.

- Пока не знаем дату (инаугурации – прим. авт.). А как готовимся – думаем о «фишечках», - заявил он в интервью изданию «Украинская правда». - Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем. Мы, кстати, думали, что можно вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом – мы еще что-нибудь придумаем.

И, хотя категорически отказался раскрывать какие-то секреты, напоследок Костюк постарался заинтриговать: «Мы в процессе обсуждения, не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что что-то будет интересное».

Что же это будет? Вопрос «когда» для многих после этого стал уже не так интересен. По закону инаугурация должна состояться не позднее 30 дней после официального оглашения Центризбиркомом результатов голосования. Но конкретную дату процедуры определяет отдельным постановлением Верховная Рада Украины. И это весьма серьезный момент, потому что от даты зависит, сможет ли Зеленский досрочно распустить парламент и назначить внеочередные выборы в него. Что, кстати, многие считают весьма оправданным шагом. Но теперь вместо даты инаугурации всех больше интересует, что придумают штабисты Зеленского вместе с «Кварталом 95» после процедуры принесения присяги, какие зрелища, «фишечки» и «примочки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706505" frameborder="0"></iframe> Трагедия в Одессе: 5 лет спустя.2 мая 2014 года начались масштабные столкновения между сторонниками и противниками Евромайдана. В них погибли около 50 человек. Спустя пять лет следствие так и не ответило на вопросы о причинах и виновниках трагедии

Вряд ли Зеленский действительно станет комически подпрыгивать. Если, скажем, рядом с трибуной для принесения присяги вдруг окажется фортепиано… Хотя тоже вряд ли. Был еще момент, когда в тизере нового сезона сериала герой Зеленского с двух рук из автоматов расстреливает Раду. Но это тоже вряд ли, хотя значительная часть населения Украины встретила бы такую «фишечку» с огромным удовольствием.

Выйдет в шароварах? Выстрижет себе чуб? Нарастит оселедец? Позовут Верку Сердючку на шоу? Устроит бал посреди Крещатика? Выступит сам на торжественном заседании-концерте «Квартала» в роли действующего президента и наградит всех «квартальцев» званиями или орденами? Заложит монумент «небесной сотне»? Нет, «фишечка» - это «фишечка», а не что-то иное. Это КВН, шоу, брызжущий оптимистический креатив. «Фишечка» - это хиханьки с хаханьками. Зрелище, а не хлеб. Даже реприза с пианино сюда подходит больше.

Может, и «ухохочутся». Все же прошлое комика из шоу-бизнеса дает о себе знать. Или это готовятся к съемкам 4-го сезона «Слуги народа»?