Зеленский нашел «общее» у России с Украиной

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обрадовал читателей и избирателей новыми откровениями на своей странице в соцсети «Фейсбук». На этот раз его откровения сосредоточились на российско-украинских отношениях.

- Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, с «общего» у нас осталось только одно - это государственная граница, - написал он (орфография автора сохранена – прим. Ред.). - 2295 километров и 400 метров «общего». И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски «общего».

«Долго думал» просто списано со старого анекдоты о дневниковых записях «нового русского», популярного в 90-х: «Сегодня всю ночь читал пейджер. Много думал». Впрочем, и содержание текста Зеленского, если разбираться, не очень сильно отличается от анекдота. Та же граница между государствами, она или есть, или ее нет. И если одно государство требует у другого вернуть ему их общую линию разграничения, то, как минимум, одно из них не имеет к этой границе никакого отношения. Боюсь даже предположить, какое именно в данном случае.

- А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинском в плену ни на йоту не приближает урегулирования отношений между нашими странами, - перечисляет далее господин Зеленский «обиды», нанесенные Украине Россией и резюмирует. - И «братскими» такие отношения точно называть нельзя.

Словно бы и забыл избранный президентом господин, кто же начал первым выражать «братскость» между нашими странами столь странными образом. Кто первым запретил прямое воздушное сообщение, запретил в своем государстве «братские» соцсети, гастроли артистов, ввоз книг, демонстрацию кинофильмов, въезд определенным категориям населения братской страны и т.д. Я уж не говорю о блокаде Крыма, Донбасса…

- Радует, что российские политики освоили новый для себя жанр – общение со мной в публичном пространстве, - пишет Зеленский, имея в виду соцсеть «Фейсбук» и вызывая у внимательного читателя искреннее недоумение этим откровением. При всем старании ни одного российского политика в его ленте так и не было найдено, если не считать редких российских либералов, не выбирающихся за пределы статистической погрешности в электоральном измерении.

А в заключение резюмирует, упоминая грядущее шоу на НТВ: «Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделала меня популярным в Украине и в конце концов помогла стать избранным Президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид - у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России».

Вот здесь абсолютно прав господин будущий президент. Трудно переоценить роль российского ТВ в обретении им популярности. И речь не только про КВН, где он был капитаном одной из команд, но и про выпуски шоу «Квартал 95», которыми был буквально заполнен эфир одного из федеральных телеканалов. И ведь мог бы сейчас Владимир Александрович воздать хвалу российскому ТВ и поблагодарить его, а он чуть ли не воротит нос от него.

И – насчет политической карьеры в России Вы уж, Владимир Александрович, не зарекайтесь. Конечно, с одной стороны, вы гражданин Украины и карьера политика для Вас заказана в нашей стране, по определению. А с другой – у Вашей семьи ведь, как выяснилось, есть неплохая недвижимость в якобы «оккупированном» Крыму. И новый Указ Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства распространяется и на Вашу семью. А талантливому человеку в нашей стране путь открыт почти везде. Так, если что, не тушуйтесь, Владимир Александрович. Путь открыт. А уж Ростов там или какой другой город – разберетесь на месте. Есть и Крым, в конце концов. Пока руки-то напрямую в крови не испачканы.

Почему-то этот путь кажется более вероятным, чем непонятное «возвращение общего», о чем было написано.

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