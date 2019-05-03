2019-05-03T09:11:37+03:00
Спорт

Гол Артемия Панарина не помог выиграть "Коламбусу" четвертый матч серии Кубка Стэнли с "Бостоном"

Поединок завершился с разгромным счетом 4:1 [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артемий Панарин отметился шайбой в этой игре, но этого не хватило для победы.Артемий Панарин отметился шайбой в этой игре, но этого не хватило для победы.Фото: REUTERS
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Хоккеисты "Бостона" одержали выездную победу в четвертой игре серии плей-офф Кубка Стэнли над "Коламбусом". Итог поединка, который прошел на льду "Блю Джекетс" - 4:1 в пользу "Брюинз".

У победителей шайбы на свой счет записали Давид Пастрняк (4-я минута), Патрис Бержерон (8, 58) и Шон Курали (49). Единственный точный бросок у проигравших на 9-й минуте игры сделал россиянин Артемий Панарин. При этом, за две минуты до гола Панарина форвард "Коламбуса" Бун Дженнер не реализовал буллит.

Причем, шайба Артемия Панарина вызвала споры у всех игроков, что находились на льду. Однако запрос на просмотр видеоповтора не был принят в силу ряда ограничений НХЛ. Главное, что спасло Панарина - в том эпизоде шайба попала в защитную сетку, которая огораживает площадку, однако же Артемий был вторым игроком, который коснулся шайбы, судьи эпизода не заметили и значит момент был уже "заигран".

Для Артемия Панарина этот гол стал 10-м (5+5) очков в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Он - лидер среди игроков своего клуба, у форварда Мэтта Дюшена 9 баллов за результативность. Еще один российский легионер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 41 бросок по своим воротам.

После четырех встреч в серии счет стал равным - 2:2. И в ночь с 4 на 5 мая хоккеисты сыграют пятый поединок серии снова на льду "Коламбуса".

Коламбус - Бостон 1:4. 2 мая 2019 года. Обзор матча.Видеообзор 4 матча серии плей-офф Кубка Стэнли Коламбус - Бостон

ИСТОЧНИК KP.RU

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