Гол Артемия Панарина не помог выиграть "Коламбусу" четвертый матч серии Кубка Стэнли с "Бостоном"

Хоккеисты "Бостона" одержали выездную победу в четвертой игре серии плей-офф Кубка Стэнли над "Коламбусом". Итог поединка, который прошел на льду "Блю Джекетс" - 4:1 в пользу "Брюинз".

У победителей шайбы на свой счет записали Давид Пастрняк (4-я минута), Патрис Бержерон (8, 58) и Шон Курали (49). Единственный точный бросок у проигравших на 9-й минуте игры сделал россиянин Артемий Панарин. При этом, за две минуты до гола Панарина форвард "Коламбуса" Бун Дженнер не реализовал буллит.

Причем, шайба Артемия Панарина вызвала споры у всех игроков, что находились на льду. Однако запрос на просмотр видеоповтора не был принят в силу ряда ограничений НХЛ. Главное, что спасло Панарина - в том эпизоде шайба попала в защитную сетку, которая огораживает площадку, однако же Артемий был вторым игроком, который коснулся шайбы, судьи эпизода не заметили и значит момент был уже "заигран".

Для Артемия Панарина этот гол стал 10-м (5+5) очков в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Он - лидер среди игроков своего клуба, у форварда Мэтта Дюшена 9 баллов за результативность. Еще один российский легионер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 41 бросок по своим воротам.

После четырех встреч в серии счет стал равным - 2:2. И в ночь с 4 на 5 мая хоккеисты сыграют пятый поединок серии снова на льду "Коламбуса".