Новый министр обороны Британии: «Россия несёт угрозу глобальному порядку»

1 мая был со скандалом отправлен в отставку министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Последнее время он сливал в прессу чувствительные сведения о планах развития национальных сетей мобильной связи пятого поколения (например, о том, что к программе могут привлечь подсанкционную китайскую корпорацию Huawei). Но «высокопоставленный анонимный источник» быстро вычислило ещё более высокое начальство — и вместо награды «за журналистскую смелость» вручило «волчий билет».

Теперь Уильямсона сменит Пенни Мордонт — первая женщина-военный министр в истории Соединённого королевства. Хотя во власти она — человек не новый: была депутатом и зам. главы минобороны.

Громких заявлений на новом посту Мордонт пока не делала — но её политический портрет (например, отношение к России) можно сполна составить по прежним выступлениям.

— Презрение России к международному праву несёт серьёзнейшую угрозу глобальному порядку, на который мы все полагаемся во имя нашей коллективной безопасности, — заявила Мордонт почти ровно год назад, 25 апреля 2018-го, но международной конференции в Брюсселе по вопросам Ближнего Востока. Где подвергла жесточайшей критике и союзника Москвы — президента Сирии Башара Асада.

— Россия дала Асаду зелёный свет для нарушений прав человека… [Сирийский] режим намеренно бомбит школы и больницы. Этот режим превратил изнасилование в оружие войны: примерно 8 из 10 узников режима сообщали, что пережили сексуальное насилие, — утверждала Мордонт. Излишне добавлять, что конкретных примеров или доказательств подобных преступлений чиновница не приводит.

Хотя нет, пара всё-таки есть: в качестве «актов агрессии Дамаска против мирных жителей» упоминаются «химатаки в сирийских населённых пунктах Восточная Гута и Дума» (хотя постановочность этих атак была многократно доказана, в том числе военкорами «КП»: по нашей версии, речь идёт о намеренной провокации со стороны местных боевиков, чтобы дать Западу повод вновь нанести удар по сирийской правительственной армии).

Другие биографические факты о новом министре также наводят на размышления.

Госпожа Мордонт — из семьи военных: её отец служил в парашютно-десантном подразделении, и, по семейной легенде, даже имя дочери дал в честь фрегата королевских ВМФ «Пенелопа» (ну а знают её, соответственно, под уменьшительным именем «Пенни»).

В 2014 году, будучи членом Палаты общин (британского парламента), она выступила в популярном телешоу «Сплэш», где звёзды под камеру соревнуются в водных видах спорта. За что получила от телеканала гонорар в 10 тысяч фунтов. Щепетильные британцы посчитали это завуалированной взяткой, и женщина-политик была вынуждена оправдываться: ничего подобного, мол, все деньги пустила на благотворительность.

Другой раз Пенни шокировала чопорных британцев, когда, держа в парламенте речь о развитии птицеводства, шесть раз употребила слово «петух». (В военно-морском флоте, где она числится резервистом, сей термин имеет нецензурный подтекст, о чём все, конечно, знают). За этакие словесные выкрутасы другие депутаты обвинили Мордонт в «опошлении парламента».

«Главный задача Пенни на новом посту — заткнуть многомиллиардную дыру в бюджете Минобороны из-за масштабных трат на модернизацию основы национального ядерного щита — баллистических ракет «Трайдент». Они достигли весьма почтенного возраста, но до сих пор размещаются на подводных лодках королевских ВМФ», — пишут британские газеты.