Шпионское кино с Джуди Дэнч, любовь на расстоянии кия и оправдание Иуды. Какие фильмы смотреть на майские праздники

«В метре друг от друга»

1 мая в прокат вышла мелодрама о подростках «В метре друг от друга». Режиссер Джастин Бальдони решил, что во времена виртуального общения надо вновь напомнить о ценности прикосновений.

Стелла и Уилл влюблены, но не могут даже прикоснуться друг к другу: они больны кистозным фиброзом лёгких (другое название – муковисцидоз). Больные обречены держать дистанцию в полтора метра, поскольку что легко могут заразить друг друга новыми бактериями, Уилл – как раз носитель страшно опасной для больных кистозным фиброзом бактерии Burkholderia.

Влюбленные подростки принимают решение всегда носить с собой кий. Полутораметровая палка как раз отмеряет положенное расстояние.

И пока кто-тоиз взрослых зрителей во время пресс-показа недоумевал, почему именно кий, подростки, присутствовавшие в зале, смеялись, плакали, аплодировали и не смущались даже супернелепым сценам вроде театрализованного представления, устроенного девушке сразу после того как та вышла из наркоза.

Конечно, "В метре друг от друга" - упрощенный вариант хита пятилетней давности Джоша Буна "Виноваты звезды". Те же смертельно больные, но влюбленные герои, та же канюля в носу. Но "В метре друг от друга" еще более ванильный, еще более подростковый, еще более мимимишный.

Стелла (Хэйли Лу Ричардсон из фильма «Почти семнадцать») живёт в ожидании пересадки лёгких, которые смогут продлить ей жизнь лет на пять. Несмотря на тяжелый недуг, девушка жизнерадостна, полна сил и вдохновляет своим примером окружающих. Уилл (звезда сериала «Ривердэйл» Коул Спраус) расхаживает по больнице в черной медицинской маске с нарисованным оскалом. Взгляд у юноши томный, ему нравятся красивые фразы типа: «Ничто не спасет нам жизнь. Мы обречены. Наслаждайся». В начале фильма Стелла и Уилл – две крайности. Разумеется, дружба уравновешивает их.

Хотя в фильме показаны тяжелобольные люди, страшно или неприятно зрителю не будет. Уилл и Стелла так и останутся идеально прекрасными, даже во время одной из ключевых сцен - когда совершив побег из больницы, раздеваются в бассейне, обнажая свои изувеченные фистулами тела.

Одна ключевых мыслей этого фильма – в наш век виртуального общения ничто не заменит волшебную силу обычного человеческого прикосновения.

"Варавва, история распятия Христа с точки зрения убийцы"

Отечественная историческая драма идет в кино уже 25 апреля, но успеть увидеть ее - стоит. Это первая картина режиссера Евгения Емелина, над которой он работал семь лет. Кстати, во время пресс-конференции режиссер говорил о чуде: он и представить не мог, что "Варавву" покажут как пасхальный фильм.

Вниманию зрителя представлена экранизация одноименного романа английской писательницы Марии Корелли.

Библейская притча о распятии и воскресении Христа показана глазами Вараввы, преступника, приговоренного к казни вместе с Иисусом, но помилованного Понтием Пилатом по случаю иудейского праздника. Варавва становится свидетелем распятия Христа. Он понимает, что казнили невиновного, и отправляется искать истину.

В фильме мы увидим и очень омоложенного Понтия Пилата и невиновного Иуду, ставшего жертвой обстоятельств и корыстолюбивую Юдифь, виноватую во всем, но раскаявшуюся в конце картины.

Несмотря на обилие библейских персонажей, фильм вполне доступен для понимания широкой аудитории.

- Мы делали кино для тех, кто не знает Писания", - отметил Емелин во время пресс-конференции.

А на вопросы о вольной интерпретации библейских событий, продюсер ответил так: «За семь лет могло случиться все что угодно. И если бы бог не хотел, то картина не вышла бы… ".

Фото: кадр из фильма «Варавва»

"Код красный"

Кинокритики пишут о том, что этот фильм стоит посмотреть за то, что в нем нарисован положительный образ советской разведчицы. Причем, чуть ли не впервые в европейских фильмах. В основе фильма - реальная история Мелиты Норвуд, которую спецслужбы разоблачили лишь в 1992 году, когда той было под девяносто. "Бабуля-шпионка" (как окрестила Мелиту пресса, действительно передала Советскому Союзу секрет атомной бомбы. При этом, как выясняется из фильма, она не была поклонницей Сталина и идеи коммунизма. Мелита не хотела третьей мировой войны.

Режиссер Тревор Нанн снял скучноватое, но человечное кино, смотреть которое все-таки стоит, но не ради положительного образа советской разведчицы, а, несомненно, ради прекрасной Джуди Дэнч.

Восьмидесятичетырехлетняя актриса необыкновенно хороша, ее лицо светится изнутри и почему-то в ее чертах проявляется все больше славянского. Наверное, это заметили и режиссеры, ведь Джуди Дэнч не единожды обращается к русской теме. Сорок лет назад она играла Раневскую в одном из сериалов, год назад мы видели ее в образе княгини Драгомировой в "Убийстве в восточном экспрессе", где Дэнч для полного сходства с русской в каждой сцене царственно меняла высокие меховые шапки. А теперь - и образ, реабилитирующий советскую шпионку.

Глядя на эту милую пожилую женщину, всю жизнь трудившуюся в библиотеке, ни за что не поверишь, что именно от нее зависела судьба мира. "Как ты могла", - кричит на нее взрослый сын-адвокат. Возьмется ли он защищать свою престарелую мать или не возьмется, не сумев понять и простить - главная интрига фильма.