Госсекретарь США Майк Помпео: Россия тайно работает со спецслужбами Венесуэлы

На фоне провала широко разрекламированного «последнего и решительного боя» венесуэльской оппозиции против законного президента Николаса Мадуро — в Вашингтоне (на который открыто ориентируется демонстранты в Каракасе) начался «разбор полётов».

— В спецслужбах Венесуэлы работают тысячи кубинцев. Русских там — сотня, а то и больше. Именно они задают вектор движения Венесуэле, — сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Также дипломат (сам имеющий опыт работы в спецслужбах) в качестве «самой крайней меры» не исключил и военного вторжения на берега Ориноко. Напомним, у России в Боливарианской Республике серьёзные экономические интересы — например, совместные проекты по добыче нефти.

— Такая риторика вполне ожидаема в русле нынешних плохих отношений Вашингтона как с Москвой, так и с Каракасом, — сказал «КП» кандидат исторических наук, автор исследований о работе американских спецслужб Ярослав Левин. — Однако при столь жёстких обвинениях со стороны госдепа США хотелось бы услышать хоть какие-то реальные доказательства. Совместная работа спецслужб разных стран (например, для борьбы с общими угрозами: терроризмом или наркотрафиком), — общемировая практика. Поэтому не понятно, чем же Штатам мешает подобное взаимодействие по линии Москва-Каракас.