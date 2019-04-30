Что известно о Пенни Мордонт - первой женщине министре обороны Великобритании

На днях в Великобритании случилось экзотическое событие: Тереза Мэй отправила в отставку выболтавшего военные секреты министра обороны Гэвина Уильямсона, а вместе него назначила Пенни (точнее — Пенелопу Мэри) Мордонт. Кстати, это первый в истории этой страны случай, когда армией будет командовать госчиновник в юбке.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО ПЕНЕЛОПЫ

Пенелопа Мэри Мордонт родилась 4 марта 1973 года (46 лет).

Происходит из семьи, исторически связанной с Лейбористской партией. Среди предков Пенни - Филипп Сноуден, первый лейборист в должности канцлера казначейства, а также Джордж Лэнсбери, лидер партии в 1930-е годы. Пенни окончила Оклендскую католическую школу, затем работала (внимание!) ассистенткой иллюзиониста и первой в своей семье поступила в университет (изучала философию). В студенческие годы брала академический отпуск, который провела почему-то в Румынии, работая в больницах и приютах (именно там, по ее словам, она заинтересовалась политикой).

pennymordauntmp Last night, for my birthday, @guidedogsuk surprised me with a secret visit to my office. Thank you for all that you do to help so many people across the country, thank you for the beautiful card, and the puppies in training were very welcome visitors! #GuideDogs

В 2010 году была избрана в Палату общин от округа Северный Портсмут. В 2014 году премьер-министр Дэвид Кэмерон назначил Мордонт парламентским помощником министра сообществ и местного самоуправления. А в 2015 году Пенни стала первой в британской истории женщиной на посту младшего министра Вооружённых сил, что и стало началом ее восхождения на военный Олимп. Чтобы избежать кривотолков среди служивых людей, Мордонт некоторое время служила в ВМС, прошла курсы резервистов военно-морского флота Великобритании и получила звание младшего лейтенанта.

В правительстве Пенни не раз сидела, как говорится, одной попой сразу на двух стульях: то она становилась младшим министром по делам лиц с ограниченными возможностями, то министром международного развития. Кстати, даже став министром обороны, она так и осталась сидеть еще и в кресле министра по делам женщин и равенства.

Глава военного ведомства Великобритании не избегает случаев, чтобы покрасоваться перед народом и показать ему свое дородное и неплохо натренированное тело — она приняла участие в реалити-шоу британского телевидения Splash!, соревнуясь со знаменитостями в прыжках в воду.

По данным сайта МИД Великобритании и Википедии.

ЧТО МОЖЕТ МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ?

Министр обороны Великобритании возглавляет Совет обороны, в который входят профессиональные военные (генералы и адмиралы). Военное ведомство во главе с Пенни Мордонт ответственно за реализацию государственной оборонной политики и текущее управление вооруженными силами. Под ее руководством разрабатываются планы на случай чрезвычайных ситуаций и определяется порядок закупки вооружения, а также участие армии в международных операциях. Традиционно министр обороны координирует военные планы с Пентагоном, поскольку Великобритания считается «глубоко интегрированным» военным союзником США. Из этого можно сделать вывод, что министр обороны — не самостоятельная фигура в правительстве Великобритании, а ее слово в управлении вооруженными силами не всегда решающее. Но приказы и директивы, которые она издает, в любом случае обязательны для выполнения всеми подчиненными.

pennymordauntmp Last night I voted against the first amendment- so I voted to keep no deal on the table. This amendment passed. I voted in favour of the Malthouse amendment which would have provided for a managed no deal transition to a trade deal - which would have bought our Port and businesses extra time for preparations to leave the EU. This amendment failed. I strongly believe we should be keeping no deal on the table. It is not the outcome I want but it helps us in our leverage with the EU. Unfortunately keeping a no deal scenario on the table was rejected by the Commons. However, in practical terms, the only way no deal can be stopped is by revoking article 50 or agreeing a deal. Parliament has to wake up to that fact. We must deliver Brexit in an orderly way and I will continue to vote and fight to do so.

КАКАЯ АРМИЯ ЕЙ ДОСТАЛАСЬ?

Главнокомандующим Британских Вооружённых сил является монарх, королева Елизавета II.

Реально армией управляет оборонный совет Минобороны.

Политика минобороны предусматривает участие войск Великобритании в военных операциях любого рода лишь в составе коалиции (только Фолклендский конфликт 1982 года отличался от данной политики).

В составе Королевского флота Великобритании - 36 тысяч человек и 91 корабль (включая 4 атомных подводных лодки я ядерными ракетами).

Численность британских сухопутных войск - 100 000 человек, Королевских ВВС - 45 210. К тому же есть формирования резервистов и территориальной армия (45 000). Общая численность Вооруженных сил - 225 000 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706652" frameborder="0"></iframe> Пенни Мордонт: первая женщина - глава минобороны.46-летняя Мордонт - младший лейтенант запаса и борец за права женщин и ветеранов - назначена Главой Министерства Обороны Великобритании 1 мая 2019 года. Ранее Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй освободила от должности Уильямсона в связи с утратой доверия.

У КОГО В РУКАХ ЯДЕРНАЯ КНОПКА?

Высшим органом управления атомными подлодками Великобритании с баллистическими ракетами является штаб обороны. Он давно «повязан» с оперативным стратегическим командованием вооруженных сил США и органами управления НАТО. Штаб обороны организует планирование боевого применения Стратегических ядерных сил (СЯС) и оформляет решения премьер-министра о применении ядерного оружия и доведение приказов на пуск ракет. Но перед этим премьер-министр обязан поставить в известность Главнокомандующего Британскими Вооружёнными силами (королеву Елизавету II) и согласовать свои действия с министром обороны. Таким образом, в руках военного министра лишь третья «ядерная кнопка». Но она все-таки — первый министр обороны «женского рода», в руках которого ядерный меч.

Считается, что Великобритания обладает около 225 термоядерными боеголовками, из которых 160 находятся в боевой готовности, но точный размер арсенала официально не разглашён. Четыре атомных подводных лодки типа «Вэнгард» базируются в Шотландии в Фаслейне. Каждая подводная лодка несет до 16 ракет Трайдент II, на каждой из которых может размещаться до восьми боеголовок. По крайней мере одна вооружённая подводная лодка всегда находится на боевом дежурстве.

pennymordauntmp I met with @badgalriri to discuss the importance of making sure every child gets a quality education. #FundEducation #AidWorks #UKaid @GPforEducation

КАК ОНА ОТНОСИТСЯ К РОССИИ?

Пенни Мордонт давно известна своей недружественной позицией по отношению к России. Она в унисон с США и НАТО называла нашу страну «главной угрозой мировому порядку». Известны ее слова: «Россия дала Асаду зеленый свет на чудовищные преступления». Вряд ли стоит рассчитывать, что при новом министре обороны Великобритании политика Лондона в отношении Москвы как-то изменится.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Находится в фактическом браке с директором ИТ-компании Ианом Лайоном (Ian Lyon)

Фактический брак не следует путать с гражданским браком.

По английским понятиям, фактический брак, фактическое сожительство, неформальный брак, фактические брачные отношения (юрид.), бракоподобные отношения (юрид.) — отношения между партнёрами по совместному проживанию (сожительству), не оформленные в установленном законом порядке как брак. Возможно, что теперь, когда жена Иана стала министром, он откажется от гражданского брака с именитой супругой и устроит настоящий. Сведений о детях Пенни и Иана нет.

ДОСЬЕ КП

Кто там в юбке командовал армией?

Ну а вообще-то женщина во главе вооруженных сил для мира давно уже не что-то диковинное. Уже набирается целая дюжина дам, которые были министрами обороны:

Финка Элизабет Рен - первопроходец среди женщин - министров обороны (1990 - 1995).

Колумбийка Марта Лусия Рамирес (2002 - 2003).

Аргентинка Нильда Гарре (2005).

Латышка Линда Мурниеце (была на посту 4 месяца в 2006).

Чешка Власта Парканова (2007 - 2009).

Эквадорка Гуадалупе Ларрива (погибла, её заменила Лорена Эскудеро (2007).

Испанка Карме Чакон (2008 - 2011). Заступила на должность с семимесячной беременностью.

Француженка Мишель Альо-Мари.

Шведка Карин Энстрем.

Литовка Раса Юкнявичене.

Японка Юрико Коикэ (продержалась всего месяц).

Какие дамы сегодня повелевают генералами?

Южноафриканка Носививе Маписа-Нкакула - с 2012 года.

Голландка Жанин Хеннис-Плассхарт - с 2012 года.

Немка Урсула фон дер Ляйен - с 2013 года. (мать семерых детей!).

Норвежка Ине Мари Эриксен Серэйде - с 2013 года.

Албанка Мими Кодели - с 2013 года.

Итальянка Роберта Пинотти -с 2014 года.

Австралийка Мариз Пэйн - с 2015 года.

Боснийка Марина Пендеш - с 2015 года.

Испанка Мария Долорес де Коспедаль с 2016 года.

Японка Томоми Инада - с 2016 года.

А ЧТО В РОССИИ?

В истории нашей армии (что императорской, что советской, что российской) еще не было случая, когда бы войсками командовала женщина. Правда, в ельцинское время муссировались слухи, что первый пост в Вооруженных силах может занять депутат Госдумы Галина Старовойтова, но это так и осталось слухами.

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