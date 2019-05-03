«Русская белуха-шпион» могла приплыть из США

У берегов Норвегии резко осложнилась оперативная обстановка. Обнаружен российский морской диверсант, выполняющий подозрительные манёвры вблизи военных кораблей НАТО. Этим агентом-провокатором является белуха — зубатый кит семейства нарваловых. Держится близко к людям и судам (подозрительно), к телу животного прикреплена телекамера (подозрительнее вдвойне).

— Белуха совсем ручная, её можно погладить по носу. А если метнуть гимнастическое кольцо, умное млекопитающее его возвращает! — рассказывает местная жительница Лина Сэтер.

Откуда стало известно, что морской шпион — из России (по крайней мере, именно в таком духе сенсационную новость подали западные СМИ)? Элементарно: крепление для камеры на теле животного содержало надпись «Equipment St. Petersburg». Из чего «жёлтые» журналисты сделали закономерный вывод: оно ведь дело известное, английский — рабочий язык российской армии, Санкт-Петербург — база ВМФ РФ. (На самом деле знаменитый ещё с советских времён «полигон подготовки военных дельфинов» находится куда южнее — в Крыму — прим. ред.)

Потом загадочную находку изучили эксперты — и версия о «ките-диверсанте из России» стала трещать по швам. Санкт-Петербург — это город на побережье Флориды, известный курорт, где немало… дельфинариев. Что объясняет тягу белухи к людям и её трюки с кольцами. Могла ли она сбежать из США (допустим, кормили в дельфинарии плохо) и пересечь Атлантику? Вполне. Да и английская надпись «Снаряжение из Санкт-Петербурга» в эту гипотезу тоже вполне укладывается.

Не ясно только одно — кому и зачем понадобилось крепить на животное телекамеру. Но хоть в этом «русские агенты», кажется, не повинны.

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