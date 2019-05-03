Владимир Шевченко: Мой совет пану Зеленскому - не прыгать на инаугурации, не плясать гопака

- Владимир Николаевич, что хотел узнать? Вот на Украине грядёт инаугурация вновь избранного президента.

- Да.

Владимир Шевченко, бывший шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина: Мой совет пану Зеленскому - не прыгать и не скакать во время инаугурации, не плясать гопака. Руководить страной - это не в КВН играть 00:00 00:00

- И, значит, сегодня один депутат уже предложил, - ну, внесли, вернее, там,- проект закона о вступлении в должность нового президента. Возможна, она будет 19 числа.

- Я слышал, да...

- Кстати, предшественники Зеленского - Кравчук, Ющенко... Они обращались к вам?.. Кто у них там был ещё президентом?

- Ну, там был и Кучма, и - как его? Янукович был.

- ...Обращались за помощью - как к знатоку, чтобы - какие-то элементы инаугурации? Позаимствовать.

- Нет - нет! Ну, что вы? Украинский протокол всегда был такой больно чопорный...

- Служба протокола.

- Да. Они всегда считали, что они - выше. Хотя все применяли, что - у нас. Но - напрямую они не обращались, естественно. Ну, мания величия - что они все сами знают. Зачем куда-то обращаться?

- И вот штаб Зеленского пообещал устроить "фишечку". И все сразу стали вспоминать фильм "Слуга народа", где герой Зеленского подпрыгнул во время инаугурации, как и обещал своему ученику.

- Так...

В сериале "Слуга народа" герой Зеленского подпрыгнул во время инаугурации, как обещал своему ученикуФото: кадр из фильма

- Вот вы - как всемирный знаток протоколов различных, скажите, какие в мире есть прецеденты - никто не прыгает из президентов во время инаугурации?

- Саш, ну, не хохми! Я, во-первых, это слышу... Но, как говорится, - если играть цирк до конца - от начала, то можно и прыгать, и скакать. И сплясать гопака - и что угодно. От них можно ожидать сегодня все. Поэтому - я не могу даже комментировать это.

Конечно, не было. (В смысле - никто в мире из президентов на инаугурации не прыгает. - А.Г.) Потому что это - строгая церемония. Значит, представление народу. Выступление... Ну, есть какие-то святые вещи. Понимаешь?

- Вот ваш совет - пока штаб Зеленского, его окружение вырабатывают процедуру вступления в должность - бывшего нашего кавээнщика, шоумена - что бы вы им посоветовали?

- Что ты сказал последнее? Я не понял.

- Как бывшему нашему кавээнщику... Что бы вы посоветовали - как всемирный знаток протокола? Пану Володимиру Александровичу...

- Нет, я бы ему посоветовал самое главное - не путать должность президента и ту ношу, которая легла на его плечи - с тем кавээновским вариантом, который прежде давал ему хлеб и соль, и так далее. Вот это самое главное.

Представь себе, если бы Рейган стал играть какие-то роли голливудские - во время, когда его избрали. Были у нас случаи, когда артистов избирали. Ну, и что? Он выходил на государственный уровень.

Но, если этот хочет шутить? Ну, пусть шутит. Если украинскому народу это интересно - пускай они продолжают смотреть комедию... Я не возражаю.

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