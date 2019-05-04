Во Флориде Boeing 737 упал в реку: госпитализировано более 20 пассажиров

Более 20 пассажиров самолета Boeing 737 пришлось госпитализировать после того, как лайнер съехал со взлетно-посадочной полосы во Флориде и скатился в реку. Об этом сообщил офис шерифа Джексонвилля.

«21 взрослый перевезен в местные больницы, - говорится в сообщении ведомства в «Твиттере». - Все они находятся в хорошем состоянии, нет критических травм». Те, кто незначительно пострадал в ходе инцидента, сразу же на месте получил медицинскую помощь.

Как сообщает агентство Reuters, борту Boeing 737 во время происшествия находились 143 человека, из них 136 – пассажиры, 7 – члены экипажа. В настоящее время по факту инцидента начали расследование.

Воздушное судно шло на посадку, но съехало со взлетно-посадочной полосы и упало в реку. Фото: twitter.com/JSOPIO

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что упавший борт принадлежит авакомпании Miami Air International. Он летел с военно-морской базы в Гуантанамо. На месте происшествия работают команды спасателей и пожарных, главной задачей которых является не допустить разлива авиатоплива в реку.