Можно ли оставлять поварешку в кастрюле и почему кабачки лучше имбиря к роллам

Над дверью в студию НТВ горит красное табло: «Запись. Не входить». Сергей Малозёмов, ведущий телепередачи «Еда живая и мертвая», презентует свою пятую кулинарную книгу – «Рецепты для красоты и здоровья». Суммарный тираж книг Сергея перевалил уже за 180 тысяч.

По пути на презентацию думаю о том, что Сергей Малоземов родом из Миасса. Звучит как "из мяса".

Рабочее место телеведущего - идеальная кухня. Большой стол, на котором яркими пятнами разложены овощи и фрукты, расставлены склянки с пузырьками, высокие мензурки, наполненные черри. Научный подход – это главное, что отличает передачу и книги Сергея (он по образованию - врач). Продукты натуральные, не бутафорские, я даже разглядела маркировку на яйцах.

- Культуру съемки продуктов мы развили хорошо. Некоторые передачи даже воруют у нас кадры, - то ли хвастается, то ли жалуется Сергей.

Рабочее место телеведущего - идеальная кухня. Фото: Пресс-служба "Эксмо"

Кстати, в студии снимаются только подводки к сюжету. Самое важное происходит «в полях»: в магазинах, лабораториях, местах производства. Например, чтобы выяснить, какими бананами нас кормят, команда ездила на плантацию в Эквадор. Ведущий признается, что мифов о здоровом питании - целая куча, чтобы докопаться до истины, приходится попотеть.

Несут угощение. Его немного, «потому что питание ведь должно быть здоровым". В прозрачных стаканчиках - нанизанные на зубочистку ломтики чего-то. Оказывается, маринованный кабачок. Он приготовлен по рецепту из новой книги. Кабачки маринуются с бальзамическим или винным уксусом, медом, чесноком и специями всего 20-30 минут. Вкус, конечно, специфический, но ведущий утверждает, что гораздо лучше какого-нибудь магазинного имбиря к роллам. Да и вообще, с его точки зрения повседневная еда не должна быть особо изысканной.

(В этом месте кто-то из присутствующих тянет руку к еще одному стаканчику с кабачками: "обычно я кабачки терпеть не могу, но этот - очень даже ничего").

Рецепты в книге «Рецепты для красоты и здоровья» разделены по типам блюд: завтраки, салаты и закуски, основные блюда, десерты и напитки; и по сложности: простые, средние и ресторанные. Указаны свойства продуктов, как и с чем их лучше есть, как лучше распределять приемы пищи в течение дня. Главный посыл – полезная еда может и должна быть вкусной, а кокосовое молоко, топинамбур, зеленая гречка, репа и киноа навсегда изменят нашу жизнь.

Автографы для поклонников. Фото: Пресс-служба "Эксмо"

– Многие традиционные представления о правильном детском питании устарели и наносят вред, – интригует Сергей.

И в завершении презентации открывает секрет. Следующий выпуск передачи - про питание гастритников и супы.

- Расскажу, можно ли есть суп прямо из кастрюли и безопасно ли оставлять в кастрюле поварешку, - подмигивает ведущий.

- Расскажите нам, мы никому не расскажем, - умоляем мы.

- Посмотрите передачу - узнаете, - резюмирует Малоземов. Он непреклонен. Потому что не из кабачков, а из Миасса.