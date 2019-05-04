2019-05-04T13:49:44+03:00
В мире

Во Флориде повторилось "чудо на Гудзоне": летевший с Гуантанамо самолет с сотней пассажиров сел на реку

Все люди живы и без тяжелых травм
Ася ХОВАНСКАЯ
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На борту находились 136 пассажиров (в основном военнослужащие с семьями) и 7 членов экипажа Фото: twitter.com/JSOPIOНа борту находились 136 пассажиров (в основном военнослужащие с семьями) и 7 членов экипажа Фото: twitter.com/JSOPIO
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- Я не видела того, что происходило снаружи. У нас была очень жесткая посадка. Самолет подпрыгивал, и потом была аварийная остановка с полного хода. Я не пострадала. Но кто-то пострадал, - рассказала телеканалу CNN адвокат Шерил Борманн, летевшая тем злополучным бортом. - Я помню, как нам давали инструкции по выходу из самолета. Он приземлился на воду. Шел дождь. Все помогали друг другу...

В пятницу в 19.30 по местному времени чартерный "Боинг-737" авиакомпании Miami Air вылетел с военной американской базы в Гуантанамо на Кубе (здешнюю печально знаменитую тюрьму Барак Обама обещал закрыть два срока подряд, но так этого и не сделал) на базу в Джексонвилле (штат Флорида). В 21.40 при посадке он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке Сент-Джонс. Повезло, что это было мелководье.

На борту находились 136 пассажиров (в основном военнослужащие с семьями) и 7 членов экипажа. Все живы, 21 человека госпитализировали.

- Все в хорошем состоянии, критических травм нет, - сообщили на базе в Джексонвилле.

На попавших в американскую прессу снимках видно, что люди в спасательных жилетах спускались по крыльям лайнера, где их поджидали надувные спасательные плоты.

Самолет при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке Сент-Джонс Фото: twitter.com/JSOPIO

Самолет при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке Сент-Джонс Фото: twitter.com/JSOPIO

- Шишки и синяки. Никаких переломов, - отметил представитель руководства Джексонвилла капитан Майк Коннер. - Я считаю, что это чудо. Мы могли бы говорить о совсем другом финале, поэтому нужно отметить профессионализм тех, кто помог пассажирам выбраться из самолета. Все могло бы закончиться гораздо хуже.

- Сказать, что я вытер пот со лба, - это ничего не сказать, - признался представитель спасательных служб Том Фрэнсис, узнав, что жертв нет.

- Это было похоже на праздник 4 июля (День независимости США. - Ред.). Повсюду огни и поток пожарных и полицейских машин, - провела странную параллель очевидец аварии, местная жительница Тара Лейджман.

О причине инцидента будет известно позже - пока ведется следствие. Возможно, всему виной плохие погодные условия. Так, метеоролог Джон Гоген заявил телеканалу News4Jax, что в тот момент в районе были замечены молнии.

Расследование держит на контроле сам Дональд Трамп.

Напомним, в Америке уже было "чудо на Гудзоне", когда в 2009 году "Аэробус А320" сел на реку Гудзон в Нью-Йорке, и никто не пострадал (аварию потом экранизировал Клинт Иствуд). Теперь же у нее есть и "чудо на Сент-Джонс"...

ИСТОЧНИК KP.RU

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