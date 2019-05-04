Доминик Джокер зарегистрировал брак в подводном царстве

Провести торжественные церемонии в «Москвариуме» и поздравить молодоженов приехали поп-звезды — Доминик Джокер, Миша Марвин и Данте.

-У меня самого два с половиной месяца назад была свадьба с Катей Кокориной, — рассказал Доминик Джокер. — Я настолько переполнен ощущениями от этого замечательного светлого события, что с радостью согласился провести церемонию торжественной регистрации брака в «Москвариуме». Считаю большой честью, что мне предложили объявить новую пару мужем и женой в таком прекрасном месте, как океанариум.

Фото: Пресс-служба "Москвариума"

Торжественные церемонии прошли в зоне главного морского аквариума, где живут более 300 обитателей: акулы, скаты, мурены, черепаха, гигантский групер и другие экзотические рыбы. «Москвариум» превратился в «подводный» дворец бракосочетания. Свадебные пары и гостей встречали театральные артисты с программой «Шествие морских обитателей» и аниматоры в тематических костюмах Русалочки, Принца и Тритона. Зону регистрации у главного морского аквариума украсили цветочными арками, в оформлении которых использовались тысячи живых орхидей, пионов, дельфиниумов и роз. Торжественные церемонии сопровождала музыка арфы. На втором этаже комплекса работала сценическая площадка и фотозона в форме волны. Сюрприз приготовили и водолазы «Москвариума», которые погрузились в морской аквариум, чтобы показать подводные открытки с именами молодоженов.

Фото: Пресс-служба "Москвариума"

Влюблённые парочки провели уникальные фотосессии на фоне главного морского аквариума. Во время церемоний вдоль панорамного стекла аквариума проплывала главная «супружеская» пара «Москвариума» — тигровые песчаные акулы Миша и Маша, которые вместе около 4 лет, с момента открытия океанариума.

Для первой пары Анастасии Криволаповой и Евгения Караваева океанариум на ВДНХ знаковое место. Именно сюда молодой человек пригласил будущую супругу на первое свидание.

-Мы очень обрадовались, когда в загсе предложили зарегистрировать брак в «Москвариуме», это очень символично, — рассказали жених и невеста. — Здесь особенная романтичная атмосфера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706813" frameborder="0"></iframe> Доминик Джокер зарегистрировал брак в «Москвариуме».

Вторая пара Крестина Ремблевская и Павел Бочков в океанариум приехали первый раз.

- Работаем с Крестиной в ночные смены: сутки через сутки. — рассказал Павел. — Оба врачи-кардиологи, сердечных дел мастера (смеется). Сегодня единственный свободный день, когда нет дежурств, мы выспались и приехали в «Москвариум». Подводная тематика нам близка: я дева по знаку зодиака, а Крестина рыбка.

- Идею регистрировать браки в необычных и красивых местах нам подсказали молодые пары, которые не раз обращались с подобной просьбой, — рассказала Елена Ефремова, начальник Управления ЗАГС Москвы. — Мы обдумали предложение и решили сделать такой подарок новобрачным. Площадки разные, необычные. Это и «Москвариум», и спортивные стадионы, и библиотеки, и театры, и исторические особняки. Каждый найдет красивое место по душе. Очень надеемся, что это поможет укреплению союза двух любящих сердец. Чтобы зарегистрировать брак на выбранной площадке, нужно только заплатить госпошлину. Все остальные затраты мы берем полностью на себя.

Фото: Пресс-служба "Москвариума"

В рамках городского праздника «Красная горка 2019» «Москвариум» стал одной из новых площадок для регистрации брака. Теперь «морские» свадьбы в океанариуме будут проходить регулярно. Ближайшая свадьба в «Москвариуме» назначена на 7 июня 2019 года. Заявки можно подавать во Дворце бракосочетания на ВДНХ или через Единый портал госуслуг. Размер государственной пошлины за регистрацию брака в «Москвариуме» составит стандартные 350 рублей.

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