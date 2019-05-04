2019-05-04T21:19:22+03:00
Происшествия

«Провоцировать силовиков - это всегда заканчивается плохо»: Потасовка на фестивале Mayday

Что произошло на московском рэп-фестивале в Лужниках между Росгвардией и молодежью [видео]
Игорь ПАВЛОВ
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«Провоцировать силовиков - это всегда заканчивается плохо»: Потасовка на фестивале Mayday«Провоцировать силовиков - это всегда заканчивается плохо»: Потасовка на фестивале MaydayФото: Олег ЗОЛОТО
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Суровым разгоном молодых любителей рэпа закончился музыкальный фестиваль Hip-Hop Mayday, который проходил недалеко от стадиона «Лужники» 1 мая 2019 года. Напомним, что этот день запомнится и жесткой потасовкой между полицией и гражданскими на оппозиционном митинге в Санкт-Петербурге.

По информации ТАСС, полученной из своих источников, на фестивале Mayday в потасовке пострадало как минимум два полицейских и несколько сотрудников Росгвардии. Было составлено более 20 административных протоколов.

События, судя по всему, развивались так. Поступил анонимный звонок о заложенной на фестивале бомбе. Постовые МВД, а также сотрудники Росгвардии изучили местность и ничего подозрительного не обнаружили. Но, пока искали, вход на площадку временно перекрыли. Что очень не понравилось поклонникам рэпа. Послушать любимых исполнителей можно было бесплатно - без билета. Однако делать это в ста метрах от сцены никому не хотелось. Сотни молодых людей прильнули к забору, кто-то попытался залезть на него. Людям в форме это не понравилось. И они стали разгонять молодёжь.

В соцсети тут же посыпались гневные посты и комментарии.

- Лучше бы не пускали молодёжь, которая пришла на концерт пьяная и обдолбанная в хлам, - написала свидетель потасовки Катя Клишина. - А нормальным людям прохода не давали. Перекрыли все. Толкали. Музыку было плохо слышно. Слов не разобрать из-за сильных басов и громкого звука.

По словам другого участника конфликта, полицейские пустили в ход электрошокеры. Заряд, разумеется, не смертельный. Но приятного мало.

Это забесило некоторых активистов со стороны рэп-тусовки. Они призывали давать отпор силовикам, за что и поплатились. На некоторых роликах видно, как полицейские применяют дубинки.

Посетителей рэп-фестиваля в Лужниках избили полицейские и сотрудники Росгвардии.

Тогда озверевшие зрители схватились за тротуарную плитку с кирпичами. И стали швырять их в своих обидчиков.

Многие очевидцы на время забыли про концерт и с интересом снимали бойню на телефоны.

А вот что написал в своём Instagram известный российский музыкант Noize MC:

- В какой-то момент количество посетителей мероприятия превысило допустимые пределы, и охрана/полиция/Росгвардия перестали впускать вновь прибывших на территорию; это, в свою очередь, вроде как вызвало неадекватную реакцию части посетителей, и некие «пьяные школьники» начали провоцировать силовиков. Мне доводилось провоцировать силовиков - и я вам по своему опыту скажу, что это всегда заканчивается плохо. Это не значит, что силовики молодцы. Это просто жизненное наблюдение такое.

- Наши сотрудники занимались охраной правопорядка, - коротко и ясно ответили «КП» в «Росгвардии». - В остальном мы эту ситуацию не комментируем.

- И мы тоже, - сообщили в пресс-службе столичного главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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