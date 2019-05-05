Василий Небензя спел в ООН и напомнил всему миру о "непобедимом русском оружии"

...Накануне Дня Великой Победы на мировой арене произошло событие, которого мы, наверное, давно ждали.

Постпред России при ООН Василий Небензя - вместе с солистками арт-группы "Сопрано" - спел песню "На побывку едет молодой моряк". (Музыка Александра Аверкина, слова Виктора Бокова.)

Небензя спел военные песни в штаб-квартире ООН.

В штаб-квартире этой международной организации как раз показывали фильм о мировых гастролях хора Турецкого, исполнявшего военные композиции. Вот артисты и устроили импровизированное представление, пригласили Василия Алексеевича присоединиться к ним. В итоге постпред (кстати, он назвал проект "Песни Победы", который презентовала Россия, "культурной дипломатией без границ") - ещё и станцевал с артистами.

В ООН пели песни военных лет.Небензя: Мы рады, что мы будем праздновать 9 мая, эту великую дату, вместе, одновременно с радостью и печалью. С праздником вас, с Днем Великой Победы!

А мне, когда я узнал об этом поступке дипломата (пишу сейчас об этом абсолютно без всякой иронии), сразу же вспомнилась песня "Хотят ли русские войны", историю которой я подробно рассказывал, когда вёл музыкальную колонку "Великие марши и песни" - в приложении "Красная Звезда" в еженедельнике "Комсомольская правда".

Впервые этот шедевр прозвучал в 1961-м, накануне XXII съезда КПСС. А вот о том, как песня родилась - мне рассказывал сам Евгений Евтушенко...

Великие марши - "Хотят ли русские войны" 00:00 00:00

- Стихи эти я написал осенью 1961-го. К тому времени, хотя и был молод, уже побывал и в Америке, и в западной Европе. И практически всюду мне задавали один и тот же вопрос: хотят ли русские войны? Ну, я и постарался ответить - стихотворением. А когда оказался в Москве, встретился с Эдуардом Колмановским. И у нас очень быстро родилась песня...

А летом 1962-го пластинки с записью "Хотят ли русские войны" - на английском, французском, немецком и испанском языках - уже вручались в качестве музыкальных подарков делегатам Международного конгресса за всеобщее разоружение и мир, который тогда проходил в Москве.

- Вскоре на Западе ("агрессивные круги", - как тогда выражались) почувствовали - насколько мощный у этой песни заряд ("Не наступательный - оборонительный",- говорил Евтушенко) - и композицию далеко не везде принимали нам "ура".

В 1967-м дважды Краснознаменный имени А. В. Александрова ансамбль песни и пляски Советской армии отправился на гастроли в западную Европу. Перед выступлением в лондонском «Альберт-холле» власти потребовали исключить "Хотят ли русские войны" из программы - «как акт вмешательства во внутренние дела страны». Армейские артисты выразили решительный протест - и запрет сняли.

Эту песню - марш пели Марк Бернес, Георг Отс, Муслим Магомаев. Многие десятилетия она была в репертуаре Иосифа Кобзона… Особенно часто Иосиф Давыдович в последние годы исполнял её в Крыму и Донбассе - она звучала там особенно актуально.

Марк Бернес - Хотят ли Русские войны.Автор музыки Эдуард Колмановский, автор слов Евгений Евтушенко

А у Евтушенко я как-то спросил:

- Вам и сейчас - в США и Европе - задают тот же вопрос: хотят ли русские войны?

- Сомнений в том, что мы стремимся к миру, нет.

- И в США тоже?

- Смотря у кого, - сказал поэт.

... Да! А - кстати - думаете, наш Небензя случайно пел в ООН песню про морячка? Заметьте - если вслушаться в слова песни - тот верный морячок приехал в родительский дом не насовсем, а только - на побывку. А это значит - он снова вернётся на свой корабль, возможно - даже военный.

На показ фильма пригласили приглашены иностранных дипломатов и представителей ветеранских организаций Фото: twitter.com/RussiaUN

В песне же - ну, очень откровенно поётся о его взаимоотношениях с поселковыми девчатами, у которых переполох...

Ходит, шутит он со всеми,

Откровенно говорит:

«Как проснусь, тотчас же море

У меня в ушах шумит.

Где под солнцем юга

Ширь безбрежная,

Ждет меня подруга

Нежная».

Людмила Зыкина - На побывку едет молодой моряк.Голубой огонек 1962

Вот!

КСТАТИ

Кто из политиков у нас какие песни поёт?

Владимир Путин. Известно, что его любимый фильм с детства - «Щит и меч». Отсюда и самая любимая песня - «С чего начинается Родина?» А ещё мне рассказывали, как однажды на своём дне рождения он вполголоса подпевал Михаилу Боярскому: «Пора - пора - порадуемся на своём веку...»

Сергей Шойгу. Однажды я сам слышал, как он напевал: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». А самая-самая любимая у него - «Песня о тревожной молодости»: «Забота у нас такая, забота наша простая, жила бы страна родная - и нету других забот». Между прочим, именно под марш на эту мелодию уже много лет по Красной площади 9 мая проходят колонны МЧС.

Сергей Нарышкин: "Десятый наш десантный батальон".

Юнус-Бек Евкуров сам мне однажды пел: «Друг, оставь покурить! А в ответ - тишина, он вчера не вернулся из боя».

Сергей Степашин. Я раз пять слышал, как он пел - и в сопровождении оркестра, и просто под гитару: «Есть только миг - между прошлым и будущим, этот миг называется жизнь».

Владимир Жириновский: "Ты морячка, я - моряк".

Геннадий Зюганов: «...Но от тайги до британских морей - Красная армия всех сильней!»