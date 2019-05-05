2019-05-05T08:57:51+03:00
Политика

Путин сделал Доронину полным кавалером

Президент наградил легенду театра и кино орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Татьяна Доронина стала полным кавалером одного из высших орденов России. На снимке - Путин и Доронина во время церемонии вручения государственных наград в Кремле в 2013 году Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей НикольскийТатьяна Доронина стала полным кавалером одного из высших орденов России. На снимке - Путин и Доронина во время церемонии вручения государственных наград в Кремле в 2013 году Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский
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Владимир Путин подписал указ о награждении целого ряда деятелей культуры государственными наградами. Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоена руководитель МХАТ им Горького Татьяна Доронина. Теперь у народной артистки СССР все четыре степени - она стала полным кавалером одного из высших орденов России.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждена худрук «Вивальди-Оркестра» Светлана Безродная, эту же награду получили актеры Сергей Гармаш и Бориса Клюева, балерина Светлана Захарова.

Президент наградил орденом Александра Невского актрису Александру Захарову, а ее многолетнего партнера по театру «Ленком» Виктора Ракова - орденом Почета. Этого ордена удостоились актеры Виктор Сухоруков и Тамилла Агамирова. Орденом Дружбы глава государства наградил - дрессировщиков Эдгара и Аскольда Запашных, актера Игоря Костолевского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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