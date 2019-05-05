Путин сделал Доронину полным кавалером

Владимир Путин подписал указ о награждении целого ряда деятелей культуры государственными наградами. Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени удостоена руководитель МХАТ им Горького Татьяна Доронина. Теперь у народной артистки СССР все четыре степени - она стала полным кавалером одного из высших орденов России.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждена худрук «Вивальди-Оркестра» Светлана Безродная, эту же награду получили актеры Сергей Гармаш и Бориса Клюева, балерина Светлана Захарова.

Президент наградил орденом Александра Невского актрису Александру Захарову, а ее многолетнего партнера по театру «Ленком» Виктора Ракова - орденом Почета. Этого ордена удостоились актеры Виктор Сухоруков и Тамилла Агамирова. Орденом Дружбы глава государства наградил - дрессировщиков Эдгара и Аскольда Запашных, актера Игоря Костолевского.