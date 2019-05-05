2019-05-05T12:51:47+03:00
Спорт

Ростов - Краснодар 5 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 27 тура чемпионата России по футболу

Футбол, матч Ростов - Краснодар 5 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 мая 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 27 тура чемпионата России по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ростов" ждет игра против "Краснодара"."Ростов" ждет игра против "Краснодара".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ростовчане и краснодарцы уже долгое время разыгрывают между собой "южное дерби" в чемпионате России. Битва двух столиц Юга России ожидает нас вечером воскресенья 5 мая. "Краснодару" нужна победа, чтобы продвинуться вперед в борьбе за место в Лиге Чемпионов, "Ростову" - чтобы быть поближе к еврокубковому пятому месту. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ростов - Краснодар 5 мая 2019.

Статистика личных встреч Ростов - Краснодар 5 мая 2019

В чемпионатах России по футболу "Краснодар" проиграл "Ростову" лишь 1 из 17 матчей. На счету кубанцев - 9 побед и 7 ничьих в поединке с "желто-синими". В этом сезоне команды уже трижды играли между собой. Два раза в Краснодаре в матче на Кубок и в чемпионате России была ничья 2:2. А в февральской игре Кубка России победил "Ростов" 1:0.

Прогнозы на матч Ростов - Краснодар 5 мая 2019

Сложно назвать конкретного фаворита в этом поединке, но номинально это - "Краснодар".

Телетрансляция матча где посмотреть Ростов - Краснодар 5 мая 2019

Трансляция матча Ростов - Краснодар 5 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.

Ростов - Краснодар 5 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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