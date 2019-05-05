2019-05-05T12:48:48+03:00
Спорт

Чехия - Россия 5 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча Евротура по хоккею Чешские хоккейные игры

Хоккей, матч Чехия - Россия 5 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 мая 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч Евротура по хоккею Чешские хоккейные игры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграет против Чехии.Россия сыграет против Чехии.Фото: REUTERS
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Россия проиграла два первых матча на последнем этапе Евротура. Команда - новая и собирается к чемпионату мира 2019. Поединок с Чехией будет последней контрольной прикидкой перед стартом ЧМ-2019. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Чехия - Россия 5 мая 2019.

Статистика личных встреч Чехия - Россия 5 мая 2019

В рамках Чешских хоккейных игр команды встречались 20 раз. 8 побед в основное время у Чехии, 1 раз была ничья, 2 раза Чехия побеждала по буллитам, 2 раза - проигрывала. А остальные 7 матчей выиграла сборная России. 22 апреля прошлого года Чехия выиграла 2:1 в Праге. А 2 года назад в Ческе-Будейовице Россия победила 4:3 в серии буллитов.

Прогнозы на матч Чехия - Россия 5 мая 2019

В этой игре трудно назвать однозначного фаворита. Россия номинально сильнее, но сосредоточена на подготовке к ЧМ и проиграла две встречи, а Чехия - хозяин турнира.

Телетрансляция матча где посмотреть Чехия - Россия 5 мая 2019

Трансляция матча Чехия - Россия 5 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.

Чехия - Россия 5 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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