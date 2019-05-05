2019-05-05T14:33:05+03:00
В мире

«Пока больше эмоций»: в Госдуме отреагировали на слова Трампа о потенциале «превосходных отношений» с Россией

На Охотном Ряду ждут реальных шагов после разговора лидеров России и США
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дональд Трамп поделился с 60-ю миллионами подписчиков впечатлениями о телефонном разговоре с Владимиром ПутинымДональд Трамп поделился с 60-ю миллионами подписчиков впечатлениями о телефонном разговоре с Владимиром ПутинымФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пока сдержанно отреагировал на опубликованный Дональдом Трампом супер-позитивный твит об отношениях Москвы и Вашингтона.

- Заявление пока больше эмоциональное, я бы сказал - фигура речи. 45-й президент США не раз допускал комплементарные высказывания в адрес России и нашего президента. Но на деле мы видим несколько иную картину: в отношениях усилиями прошлой и нынешней администрации «пробито дно», мы вышли на уровень взаимодействия времен холодной войны или даже ниже. Поэтому посмотрим, какие будут реальные шаги Трампа после этого телефонного разговора, - заявил «Комсомолке» депутат. - Но в любом случае, тот факт, что диалог на уровне глава государств сохраняется - позитивный сигнал. Россия и США как две ведущие ядерные державы не могут находится в жестком конфронтационном режиме. Мы обязаны выйти на конструктивное взаимодействие. И очень хотелось бы, чтобы эти прописные истины дошли, наконец, до американского истеблишмента.

Напомним, в субботу, в 6.49 утра по вашингтонскому времени Дональд Трамп поделился с 60-ю миллионами подписчиков впечатлениями о телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

«Вчера был очень хороший телефонный разговор с Владимиром Путиным. Огромный потенциал для хороших/превосходных отношений с Россией, несмотря на то, что вы читаете и смотрите в фейковых СМИ. Посмотрите, как они обманули вас с «российским сговором». Мир может стать лучше и безопаснее. Отлично!» - высказался президент США.

КАК ЭТО БЫЛО

Путин и Трамп обсудили КНДР, Венесуэлу и новое ядерное соглашение

Телефонные переговоры президентов России и США длились полтора часа (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена ЧИНКОВА

 
Читайте также
Новости 24
В Кувейте суд запросил за освобождение россиянки залог в $65 млн
В ДНР сообщили о столкновении с украинскими силовиками
Постпред России в Совете Европы заявил о возможном выходе Москвы из организации
Джордж Мартин рассказал о съемках спин-оффов сериала "Игра престолов"
Эксперты рассказали о влиянии майских праздников на экономику
"Это единичные случаи заражения от грызунов". Посольство РФ в Монголии прокомментировало сообщения о случаях чумы
"Операторы напродавали около 10 миллионов безымянных sim-карт ". Эксперт рассказал о новом законе о мессенджерах
Общее состояние участников группы Queen превысило состояние королевы Великобритании
В Армии обороны Израиля сообщили о 450 ракетах, выпущенных за сутки из сектора Газа
Бывший американский адмирал предложил ввести новые ограничения на въезд в США для россиян
Папа Римский вновь выразил желание посетить Россию
Новый король Таиланда присвоил титулы членам королевской семьи
В Нью-Йорке состоялась акция "Бессмертный полк"
Бывший глава МИД Германии предложил способ "защитить" страны Балтии от России
В Китае в результате пожара в жилом доме погибли пять человек
Медведчук обвинил Порошенко в умышленном срыве обмена пленными
В Северной Македонии начался второй тур выборов президента страны
Мадуро призвал военнослужащих армии Венесуэлы готовиться к вторжению США
Жертвой ночных обстрелов из сектора Газа стал 60-летний израильтянин
Депутат Рады рассказал о том, что объединяет жителей России и Украины
Якутск назвали самым «экстремальным» городом в мире
С 5 мая мессенджеры будут идентифицировать пользователей по номеру телефона
Побывавшие в Крыму американцы заявили, что «влюбились» в полуостров
Мадуро выразил соболезнования семьям военных, погибших при крушении вертолета
Гуаидо рассказал, почему ему не удалось свергнуть Мадуро