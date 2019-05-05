«Пока больше эмоций»: в Госдуме отреагировали на слова Трампа о потенциале «превосходных отношений» с Россией

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пока сдержанно отреагировал на опубликованный Дональдом Трампом супер-позитивный твит об отношениях Москвы и Вашингтона.

- Заявление пока больше эмоциональное, я бы сказал - фигура речи. 45-й президент США не раз допускал комплементарные высказывания в адрес России и нашего президента. Но на деле мы видим несколько иную картину: в отношениях усилиями прошлой и нынешней администрации «пробито дно», мы вышли на уровень взаимодействия времен холодной войны или даже ниже. Поэтому посмотрим, какие будут реальные шаги Трампа после этого телефонного разговора, - заявил «Комсомолке» депутат. - Но в любом случае, тот факт, что диалог на уровне глава государств сохраняется - позитивный сигнал. Россия и США как две ведущие ядерные державы не могут находится в жестком конфронтационном режиме. Мы обязаны выйти на конструктивное взаимодействие. И очень хотелось бы, чтобы эти прописные истины дошли, наконец, до американского истеблишмента.

Напомним, в субботу, в 6.49 утра по вашингтонскому времени Дональд Трамп поделился с 60-ю миллионами подписчиков впечатлениями о телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

«Вчера был очень хороший телефонный разговор с Владимиром Путиным. Огромный потенциал для хороших/превосходных отношений с Россией, несмотря на то, что вы читаете и смотрите в фейковых СМИ. Посмотрите, как они обманули вас с «российским сговором». Мир может стать лучше и безопаснее. Отлично!» - высказался президент США.

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