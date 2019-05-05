"Я боец, не собираюсь складывать руки". Федор Емельяненко рассказал о будущем своей карьеры

В январе этого года российский боец ММА Федор Емельяненко потерпел шестое поражение в своей профессиональной карьере. На первой минуте боя с Райаном Бейдером он был отправлен в нокаут. И с тех пор прошло уже немало времени. Емельяненко пока что так и не озвучил своего решения о том, будет ли продолжать спортивную карьеру.

- Пока у меня восстановительные тренировки. Я боец, руки складывать не собираюсь, но будет ли это моя карьера или деятельность в Союзе ММА России…

Емельяненко ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли продолжать карьеру спортсмена в дальнейшем:

- Когда озвучу свое решение по карьере? Пока не знаю. Со Скоттом (Кокером, главой Bellator - ред.) мы на связи, мне дали отдохнуть. Если я попрошу еще время на отдых, то мне дадут еще время.

В ближайшее время, как признался Емельяненко, у него в приоритете - восстановить свое здоровье. А потом уже и думать над тем, продолжать ли спортивную карьеру:

- У нас со Скоттом и Bellator хорошие отношения. Мне полностью идут навстречу и понимают, что мне нужно время, чтобы восстановить здоровье

Отметим, что после боя с Бейдером тренер Федора Емельяненко Питер Тайссе сказал, что больше не будет с ним работать. На это, в свою очередь, Федор сказал:

- Давайте не будем говорить в категориях "если" и так далее. Давайте дождемся решения. А Питер полностью на моей стороне.

Отметим, что Федор Емельяненко в 2012 году уже завершал свою спортивную карьеру. Но в конце 2015 года вновь вернулся в профессиональный спорт, проведя за пару лет шесть боев.