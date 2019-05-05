Пушков рассказал, что будет в случае выхода России из Европейской конвенции по правам человека

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение о последствиях возможного выхода России из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека в ПАСЕ.

- В случае выхода России из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека в ПАСЕ могут потом долго это обсуждать и осуждать, но это не будет иметь для России никакого значения. Это будут бессмысленные упражнения в риторике в третьестепенной европейской организации, - написал сенатор в воскресенье в Твиттере.

Ранее постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский не исключил такого развития событий в случае, если стороны не достигнут компромисса.

- Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте, - заявил дипломат в интервью РИА Новости. - Совет Европы сейчас проходит переломный момент своего развития: или ему удастся преодолеть кризис и сохранить свой нынешний формат, или он утратит статус панъевропейской организации и станет своего рода "придатком" Европейского союза. Я убежден, что всем странам-членам Совета Европы необходимо посмотреть на текущую ситуацию в Совете Европы с точки зрения долгосрочных интересов и проявить политическую волю для преодоления этого кризиса.

Напомним, конфликт со Страсбургом начался после крымских событий 2014 года, когда российскую делегацию лишили права голоса. Наши парламентарии дальнейшие заседания бойкотировали, а в 2017 году Москва приостановила выплату членских взносов до полного восстановления прав своей делегации. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд затем напомнил о возможности исключить Россию из организации в случае неуплаты взносов в течение двух лет. Этот срок наступает в июне.