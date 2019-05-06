Шарлиз Терон положила глаз на бывшего мужа Хайди Клум

В недавнем интервью Шарлиз Терон призналась, что уже десять лет как в ее личной жизни полный штиль: она одна и шокирующее доступна. И, похоже, мироздание решило ответить звезде и исправить этот досадный момент. Как сообщает Daily Mail, на 42-летнюю голивудскую красотку положил глаз певец Сил – бывший муж супермодели Хайди Клум. А Шарлиз якобы ответила ему взаимностью.

Актриса и певец пересеклись в отеле «Whitby» в Нью-Йорке, куда Шарлиз прилетела на премьеру своего нового фильма. 56-летний Сил остановился в том же отеле и, увидев Терон, подошел поздороваться.

- Он простой парень и без труда представился ей, - рассказали свидетели этой сцены.

По словам очевидцев, Шарлиз и Сил провели вместе вечер, сидя в баре.

- Между ними буквально летали искры – так они понравились друг другу, - уверяет источник издания. – Похоже, между ними зародились новые отношения. Сил ею просто очарован, и он мечтает встречаться с Шарлиз.

Певец Сил расстался с супермоделью Хайди Клум в 2012 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певец Сил расстался с супермоделью Хайди Клум в 2012 году. Пара прожила вместе 7 лет, за это время у супругов появилось четверо детей. Но, говорят, их отношения охладились из-за частных отлучек Сила – он много гастролировал и отдалился от жены.

С тех пор, как Шарлиз рассталась с гражданским мужем, актером Стюартом Таундсендом, и разорвала помолвку с главным голливудским сердцеедом Шоном Пенном, у нее не было романов. Время от времени актрисе приписывают новые отношения (например, с Брэдом Питтом), но эти новости всегда оказываются просто слухами. Все свое время актриса посвящает детям. Она воспитывает двоих темнокожих приемных детей – семилетнего Джексона и трехлетнюю Августу.

Шарлиз воспитывает двоих темнокожих приемных детей.Фото: EAST NEWS

- Я люблю быть мамой, - говорит Шарлиз. - Я встаю с ними в 5.30 каждый день. Я готовлю им завтрак, даю им с собой обеды. По выходным мы проводим время с семьей и друзьями. Я готовлю для них лазанью или стейк. Мы много готовим на гриле. В 7.45 вечера я уже в постели.

Как видим, новому избраннику Шарлиз будет довольно трудно вписаться в ее жизнь. Разве что ради новой любви актриса решит слегка подкорректировать график.