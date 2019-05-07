2019-05-07T10:14:34+03:00
Политика

После инаугурации

Год назад Владимир Путин вступил в должность президента России
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Президент России Владимир Путин во время представления личного состава президентского полка после церемонии инаугурации на Соборной площади Кремля, май 2018 г. ФОТО Сергей Бобылев/ТАССПрезидент России Владимир Путин во время представления личного состава президентского полка после церемонии инаугурации на Соборной площади Кремля, май 2018 г. ФОТО Сергей Бобылев/ТАСС
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Я был на этой инаугурации. Я видел, как Путин шел по красной ковровой дорожке через парадные залы Кремля, как солидные люди зачем-то снимали его на смартфоны, как он впервые сел в "Аурус", как печатал шаги на Соборной площади президентский полк.

Но спустя год в памяти почему-то остался эпизод, который произошел уже после окончания торжеств.

Из Большого Кремлевского дворца в свой "рабочий" Сенатский корпус после инаугурации и молебна в Успенском соборе Путин пошел пешком - погода хорошая, идти рядом, почему бы и нет. И возле Царь-колокола увидел неспешно направлявшуюся к Кутафьей башне Александру Пахмутову.

На церемонии было больше тысячи приглашенных, но вот так сложилось - два человека после всех шли с инаугурации по своим уже делам.

Путин нагнал Пахмутову, поздоровались, обнялись и даже расцеловались. Пахмутова ахнула. "Как вы? - Как вы главное? - Хорошо". Поговорили полминуты и разошлись.

Трогательный эпизод, ничего особенного, но именно в этот момент я понял, почему за Путина проголосовали три четверти жителей России.

Когда президент в один из самых главных дней в жизни сворачивает с дороги, чтобы обнять одного из величайших композиторов свой страны, это значит, что он является частью страны.

Узнала бы условная Ксения Собчак Александру Пахмутову со спины по походке? А если бы и не со спины, то пошла бы с ней здороваться? Будет ли вообще следующий президент России понимать, что такое для страны Пахмутова и все, что с ней связано, почему ее песни живут 60 лет, почему ее любят и будет ли любить сам?

Возможно, тут и окажется та развилка, на которой пропали и еще долго будут пропадать все, кто претендует на власть в России. Страна не выберет себе в лидеры человека, чей друг Ольга Бузова, сколько бы миллионов подписчиков у нее ни было.

Она еще очень долго будет выбирать того, кто обнимет Пахмутову не потому что это нужно по сюжету, а потому что ему хочется ее обнять.

Потому что это страна Пахмутовой. И это очень хорошо.

КАК ЭТО БЫЛО

Инаугурация президента: Путин показал новый лимузин и обсудил планы с волонтерами

В Кремле прошла церемония вступления в должность главы государства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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