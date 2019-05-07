Зрители запустили акцию в поддержку дочери Алсу: «Микелла – не Ольга Бузова. Разве можно так травить ребенка!»

Все ждут результаты проверки голосования в финале шестого сезона вокального телеконкурса «Голос. Дети». Семья победительницы (певица Алсу и ее муж бизнесмен Ян Абрамов) ничего не комментирует – ждут, когда официально объявят: честно или нет выиграла 11-летняя Микелла Абрамова. В социальных сетях и на сайтах под каждой новостью о дочери Алсу и ее соперниках на шоу сотни возмущенных комментариев. Народ считает, что Микелла победила нечестно: мол, соперники пели лучше, а дочь Алсу набрала больше голосов, так как была организована целая рекламная компания – за одаренную девочку агитировал в соцсетях и интервью российский шоу-бизнес, выходили сюжеты на ТВ, интервью… В этой непростой ситуации друзья-коллеги поддержали Алсу – некоторые даже открыто. А вот возмущенные комментаторы постоянно спрашивали: а где же те, кто голосовал за Микеллу Абрамову? Мы нашли тех, кто поддерживает юную певицу!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705773" frameborder="0"></iframe> Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

В официальной группе певицы Алсу «ВКонтакте» - почти 34 тысячи участников, в инстаграме у фанатской странички звезды – 54 тыс. подписчиков. Эти люди поддерживают дочь своего кумира. Именно они запустили в соцсетях акцию в поддержку Микеллы Абрамовой: «Друзья, будьте добрее! Если вы хотите поддержать Микеллу, выкладывайте в социальных сетях фото с хештегами #ЯПротивТравли #МойГолосЗаМикеллу».

znakomstva_shatlyk @znakomstva_shatlyk от всей души поздравляет Микеллу Абрамову с победой на конкурсе "Голос.Дети"!

По этим двум хештегам более 700 публикаций, часто народ поддерживает акцию в комментариях – конечно, есть и те, кто высказывает несогласие с победой Микеллы – и иногда их мнение даже не удаляют. Фанаты Алсу голосовали за ее дочь – а этих людей только в официальных группах очень много. Часть пишет, что девочка очень талантлива и «лучше всех», а другие считают, что некоторые наши звезды «поют хуже, а залы собирают».

Микелла Абрамова. Ты здесь - Финал - Голос.Дети - Сезон 6.Видео: The Voice Kids Russia/Голос Дети

Приводим популярные высказывания участников этой акции из разных российских городов, к которой присоединились не только фанаты Алсу.

@_olyza

«Я совсем не смотрю ТВ уже очень много лет. Но тут до меня дошли новости, что дочь Алсу травят за незаслуженное первое место и решила углубиться. Признаюсь, я тоже изначально приняла нападающую позицию, потому что вроде, так очевидно – сначала маму протолкнули в звезды, а теперь и дочь. Но это длилось ровно до того момента пока я не прослушала песню «Somewhere over the rainbow» в исполнении Микеллы Абрамовой. Это божественное исполнение, нежный чарующий голос. Я прослушала три раза подряд вчера и сегодня слушаю опять. Девочка определенно талантлива. Да, я прослушала других исполнителей, безусловно их талант огромен. Но и Микелла – не Ольга Бузова, разве можно так ополчиться против ребенка…»

@tvselenaya1

«Люди не травят, а возмущены несправедливостью происходящего. Видимо это была «последняя капля», настал момент, когда люди не смогли промолчать!»

@3591mynavara

«Звездных детей вообще не должно быть на таких программах - потому что это неэтично, ибо априори нарушает принципы равенства возможностей»

@Koshkaryovat

«Знаете, я читаю с финала множество комментариев и диву даюсь, народ наш выглядит как стадо упрямых ослов, которое пустили по узкой тропе в горах, а на глаза повесили шоры. В прошлом году выиграл мальчик, который большинству не нравился, но о нем никто ничего не знал, и как-то прокатило. До этого тоже были разные казусы, например очень много людей голосовали за Асламбекову, но победил мальчик-инвалид с очень сомнительным данными, но мы милосердно сглотнули. Хотя лично я считаю, что честнее было бы организовать для него сбор денег в фонд. Ведь его здоровье не позволяет ему концертировать. Но зато нам есть чем гордиться, мы умеем жалеть. А Фотий - это вообще ни в какие ворота… Да мало ли ляпов. А тут дочь известной певицы, умница, красавица решила поучаствовать в конкурсе пения, занимаясь вокалом чуть ли не с пелёнок, и к тому же способная... И что же люди? Да как она смела? Почему не в конкурсе доярок или швей-мотористок? Сразу пошли шики! Да потому что это династия, к тому же, красивая и благополучная. Ничего, она обязательно добьётся успеха, будет радовать и слух и взгляд тех, конечно, кто слышит и видит. А шумиха вокруг Ержана неспроста, скоро мы узнаем, кого на самом деле обидела победа Микеллы!»

@anasty_siyi

«В своё время Алсу пришлось не сладко, доказывая любителям злословить, что любовь поклонников не купишь ни за какие деньги. Да, представьте себе, многоуважаемые сплетники и злопыхатели, у певицы Алсу есть поклонники, их действительно много, они голосуют за свою любимую Алсу и всегда её поддерживают…»

@santa.sss77

«С чего Вы взяли, что она что то подкупала?! Вам лишь бы лишний раз человека грязью полить, чем поверить, что выиграл не тот, кто понравился именно вам… Мне бабушка всегда говорила, что тот, кто согрешил - грешен один раз. Тот, кто обвинил в грехе невиновного - грешен 1000 раз. Не берите на себя роль судьи. Это лишь Ваши домыслы без единого доказательства! Мне вот как исполнитель Ольга Бузова не нравится. Но почему то она собирает на своих концертах целые стадионы… Если верить вашей логике - то я должна думать, что у нее есть богатый папа, который платит этим зрителям, чтобы они ее любили и ходили на ее концерты?»

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