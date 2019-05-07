2019-05-07T10:44:52+03:00
Спорт

Загитова опередила Медведеву в мировом рейтинге ISU: Алина - первая, Женя - третья

Между ними расположилась японка Сатоко Мияхара [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Алина Загитова - лидер мирового рейтинга ISU.Алина Загитова - лидер мирового рейтинга ISU.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова сохранила лидерство в рейтинге Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании по итогам прошедшего сезона. Свежий список лучших фигуристов был опубликован пресс-службой ISU.

16-летняя Загитова проводила второй взрослый сезон в прошедший год и выиграла чемпионат мира 2019 года в Сайтаме. В активе Алины - 4510 очков, а за прошедший сезон у нее 2620 очков. У Загитовой помимо триумфа на ЧМ еще и второе место на чемпионате Европы и серебро финала серии Гран-При. Третье место - у еще одной ученицы Этери Тутберидзе Евгении Медведевой, в активе которой 3384 балла. Она - бронзовый призер ЧМ-2019. Медведева в этом сезоне ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Между двумя россиянками расположилась японка Сатоко Мияхара.

Помимо Загитовой и Медведевой в десятке лучших еще две фигуристки. Станислава Константинова, которая стала второй на Универсиаде-2019 - девятая, у нее 2514 баллов. Чемпионка Европы Софья Самодурова - на 10 месте. У нее 2345 рейтинговых очков.

Официально сезон в мировом фигурном катании подошел к концу и возобновится только в октябре очередными этапами серии Гран-При.

Алина Загитова. Показательные выступления. Чемпионат мира по фигурному катанию 2019.Алина Загитова выступила с показательной программой "Лара Крофт" на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Чехия - Россия 5 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча Евротура по хоккею Чешские хоккейные игры
Хоккей, матч Чехия - Россия 5 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 мая 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч Евротура по хоккею Чешские хоккейные игры
Новости 24
Шойгу провел репетицию парада Победы на кабриолете Aurus
В Совфеде прокомментировали поступок солдата НАТО, который залез на памятник советским воинам
Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Минздрав рассказал, когда ждать всплеска сезонной аллергии
Создатели "Игры престолов" объяснили появление современного кофейного стакана в кадре
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших
В ресторанах хотят штрафовать клиентов за ложное бронирование столиков
В Подмосковье мужчина смертельно ранил свою жену, защищая машину от налетчика
Причиной крушения в Шереметьево мог стать сбой в работе воздушных тормозов
В Раду внесли постановление об инаугурации Зеленского 19 мая
В Японии обнаружили "черные ящики" потерпевшего крушение F-35A
Опрос: почти половина россиян примет участие в праздничных торжествах 9 мая 2019 года
Министр финансов США отказался показывать конгрессу налоговые декларации Трампа
Израиль передал США разведданные о возможных провокациях Ирана
Сирийская армия нанесла удары по позициям боевиков к югу и западу от Алеппо
Погода в Москве на 7 мая 2019 года: ожидается до 26 градусов тепла
В России собираются запретить одноразовую пластиковую посуду
Торгпред США обвинил Китай в нарушении обязательств
В Венесуэле расследуют гибель пяти человек в день попытки госпереворота
Ошибка пилотов: названа приоритетная версия катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»
На Украине признали: от разрыва торговых связей с Россией Киев потерял гораздо больше, чем Москва
На севере Мексики разбился самолет, погибли 13 человек
Помпео: США хотят добиться от Ирана поведения «нормальной страны»
«АвтоВАЗ» запатентовал концепт нового внедорожника Lada сегмента SUV