Загитова опередила Медведеву в мировом рейтинге ISU: Алина - первая, Женя - третья

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова сохранила лидерство в рейтинге Международного союза конькобежцев в женском одиночном катании по итогам прошедшего сезона. Свежий список лучших фигуристов был опубликован пресс-службой ISU.

16-летняя Загитова проводила второй взрослый сезон в прошедший год и выиграла чемпионат мира 2019 года в Сайтаме. В активе Алины - 4510 очков, а за прошедший сезон у нее 2620 очков. У Загитовой помимо триумфа на ЧМ еще и второе место на чемпионате Европы и серебро финала серии Гран-При. Третье место - у еще одной ученицы Этери Тутберидзе Евгении Медведевой, в активе которой 3384 балла. Она - бронзовый призер ЧМ-2019. Медведева в этом сезоне ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Между двумя россиянками расположилась японка Сатоко Мияхара.

Помимо Загитовой и Медведевой в десятке лучших еще две фигуристки. Станислава Константинова, которая стала второй на Универсиаде-2019 - девятая, у нее 2514 баллов. Чемпионка Европы Софья Самодурова - на 10 месте. У нее 2345 рейтинговых очков.

Официально сезон в мировом фигурном катании подошел к концу и возобновится только в октябре очередными этапами серии Гран-При.