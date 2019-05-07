2019-05-07T14:17:04+03:00
Политика

Дмитрий Медведев: «Жду оргвыводов на итогам расследования авиакатастрофы в Шереметьево»

Премьер поручил без задержек выплатить материальную помощь семьям погибших и пострадавших
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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7 мая 2019 г. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС7 мая 2019 г. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время заседания правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Заседание правительства во вторник Дмитрий Медведев начал с выражения соболезнований семьям погибших и пострадавших в катастрофе «Сухой Суперджет-100» в Шереметьево. Напомним, что ранее премьер создал правительственную комиссию по расследованию крушения самолета, которую возглавил глава Минтранса Евгений Дитрих.

- Первая задача - людям помочь, поддержать семьи погибших, и чтобы все получили необходимую помощь: от материальной до психологической. Вторая задача – расследовать обстоятельства произошедшего. По результатам работы комиссии должны быть даны определенные оценки, сделаны технические и организационные выводы, выводы в сфере регулирования. По итогам работы прошу это доложить, - поручил Медведев.

Глава Минтранса рассказал, что семьям погибших будет выплачено по девять миллионов рублей - по два миллиона составят страховые и региональные выплаты, пять миллионов выплатит «Аэрофлот».

- Пострадавшим будет выплачено до 2,5 миллиона рублей в зависимости от тяжести полученных повреждений, а также необходимые выплаты по затратам на лечение. Все выплаты будут организованы по месту, где проживали погибшие, - сообщил Дитрих.

Он также добавил, что «Аэрофлот» принял решение выплатить по одному миллиону рублей всем пассажирам, которым не потребовалась госпитализация.

- Нужно сделать так, чтобы все эти выплаты максимально быстро дошли до получателей, - поручил Медведев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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