На госзакупках в прошлом году потеряли триллион рублей?

К системе госзакупок всегда было много вопросов. По мнению большинства экспертов, она дает сумасшедшие возможности для казнокрадства. Много лет федеральные власти ужесточают правила и переписывают законы. Но чиновники на местах вместе с подшефным бизнесом все равно находят лазейки, как утащить из бюджета лишнюю копейку.

На днях Минфин опубликовал отчет, в котором назвал конкретную цифру потерь - 153 млрд рублей. Главные нарушения: завышенная или заниженная цена контракта, необоснованные закупки и недостоверность отчетности. Для сравнения, весь объем госзакупок за прошлый год составил 6,8 трлн. То есть процент потерь вроде бы низкий - меньше 2%.

Но это лишь прямые и доказанные нарушения, сетуют эксперты. В реальности государство, скорее всего, теряет от 10 до 20% потраченных средств. То есть, коррумпированным чиновникам и работающим с ними в связке предпринимателям перепадает примерно триллион рублей в год. Это подтверждает отчет другого ведомства - Федеральной антимонопольной службы. В нем говорится, что каждый третий конкурс проводится с ограничением конкуренции. А там, где ее нет, цены всегда завышаются.

Примечательно, что от повышения НДС Минфин планирует получить в этом году 600 млрд. рублей дополнительных доходов. То есть примерно вдвое меньше, чем было потеряно на госзакупках.