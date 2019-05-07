2019-05-07T16:22:08+03:00
Общество

Мария Арбатова: Для мамы День победы всегда был главным праздником

Известная писатель, публицист и драматург передала «Комсомолке» свои ощущения от 9 мая...
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Мария АрбатоваМария АрбатоваФото: Иван ВИСЛОВ
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- Есть те, кого вы хотели бы лично поздравить с Днем победы?

- Я поздний ребенок, и мои родители успели принять участие самое активное в Великой Отечественной войне.

- Но ведь их, увы, уже нет...

- Да. Великая Отечественная это, что называется, основной исторический столп нашего государства. И я хотела бы поднять тост за общую память и за победу со всем народом. Но сегодня мне, действительно, поднять фронтовые 100 грамм не с кем. Мой папа Иван Гаврилович, который прошел всю войну и дошел до Лейпцига, умер, когда мне исполнилось 11 лет. А моя мама, которая копала противотанковые траншеи под Москвой, скоро два года как умерла.

- В семейном кругу поздравить 9 мая, считаете, теперь некого?

- Сегодня мое ощущение этого праздника как Дня победы и большого Дня истории, которая соединяет нас всех, - оно ровным слоем распространяется на всю страну и на всех моих близких. И при том - ни на кого конкретно. К сожалению, в моей семье сейчас остались только ордена, медали и воспоминания.

- Ваши родители ходили на праздничные шествия, на парады победы?

- Пока жива была мама, это был главный ее праздник. Она всегда одевала георгиевскую ленточку и гордая ходила с ней по московским улицам. Сейчас уже мы к этому относимся спокойнее. Потому, что нету объекта почитания и благодарности. При том что, все равно, День победы - это наше всё.

ИСТОЧНИК KP.RU

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