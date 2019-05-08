Нескучные выходные: что смотреть всей семьей в длинный уикенд?

Истории, в которых подвиги совершают не только супергерои и богатыри (хотя и они тоже!). Специально к праздникам онлайн-кинотеатр ivi подготовил подборку мультфильмов, которых с лихвой хватит на длинные выходные.

Щенячий патруль: Мегащенки

Только на ivi - премьера полнометражной версии культового мультсериала! В Бухту Приключений упал таинственный метеорит, и сразу после этого отважные щенки получили суперспособности. Однако у мэра Хамдингера есть тайный план, и, перехитрив Райдера, он похищает космическое тело. Вот тут-то Щенячьему патрулю и понадобятся новые умения и таланты!

Три богатыря и Наследница престола

Соскучились по богатырским подвигам? Тогда самое время посмотреть мультфильм, в котором Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец отправляются за тридевять земель, чтобы вернуть в стольный град наследницу престола, красавицу и умницу Забаву. А она тем временем познает науки в Царьграде, и у злобного правителя Василевса свои планы на ее счет.

Суперсемейка 2

Динамичное действие, отличные шутки и, конечно, суперспособности героев - все это про семейку Парр. Во втором фильме перед ними стоит непростая задача - вернуть былой престиж супергероев. Ради этого Миссис Исключительная становится участницей телешоу, а ее супруг остается смотреть за детьми. И это оказывается не так просто, поскольку суперспособности малышей расцветают день ото дня!

Как приручить дракона 3

Заключительная история о дружбе юного Иккинга и дракона Беззубика. На этот раз остров Олух, где живут герои, атакуют охотники. Их цель - уничтожить всех драконов. В поисках тихого убежища Иккинг находит тайную подземную пещеру, в которой живут другие огнедышащие. Еще немного - и викингу придется принять нелегкое решение и расстаться со своим другом.

Маша и Медведь, новые серии

С Машей и Медведем ни за что не соскучишься! Особенно, если посмотреть новые серии - все они впервые появляются именно на ivi. Так что не упустите возможность увидеть, как Маша отправилась в кругосветное путешествие всего на один час и решила выбрать себе профессию на будущее. И, конечно, в любое время вы можете пересмотреть любимые эпизоды мультсериала.