Маме девочки-маугли продлили арест еще на два месяца

История московской девочки-маугли шокировала многих. Напомним, в ночь на 10 марта в захламлённой квартире на Ленинградском шоссе нашли 5-летнюю Лиду (имя изменено). Соседи слышали детский плач и вызвали полицию. Дверь вскрыли. В трехкомнатной квартире по колено гниющего мусора находилась напуганная девочка. Ее сразу же увезли в больницу.

Оказалась что полгода 45-летняя мать Ирина Гаращенко жила у сожителя, а малышку лишь изредка навещала чтобы покормить. Почти сразу женщину арестовали на два месяца. После окончания срока заключения Следственный комитет ходатайствовал о продлении ареста. Савеловский районный суд Москвы несмотря на уговоры женщины отпустить ее домой во вторник, 7 мая встал на сторону обвинения.

- Срок ареста продлен до 10 июня, - сообщили "КП" в пресс-службе суда.

Свою вину женщина по-прежнему не признает. По ее версии, она была идеальной мамой, а беспорядок в квартире, якобы подстроили "черные риелторы". Однако улики и показания свидетелей говорят об обратном. Женщине светит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по тяжкой статье "Покушение на убийство".

Кроме того, уже в ближайшее время в суде будет рассмотрен вопрос о лишении горе-мамаши родительских прав. С такой инициативой выступили органы опеки. Сейчас Лида, которая из-за жутких условий жизни отстает в развитии от сверстников, находится в интернате. Взять ее под опеку хочет родная тетя. Кроме того, в списке потенциальных родителей более десяти семей из Москвы и других городов.

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