2019-05-07T23:01:55+03:00
Спорт

Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Лиги Чемпионов

Футбол, матч Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 8 мая 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Лиги Чемпионов по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Аякс" готов сыграть против "Тоттенхэма"."Аякс" готов сыграть против "Тоттенхэма".Фото: REUTERS
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Амстердамский "Аякс" - самая неожиданная команда-полуфиналист нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов. Они уже "вынесли" мадридский "Реал" и туринский "Ювентус", они уже победили в гостях лондонский "Тоттенхэм". И теперь примут британского гранда на своем поле. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019.

Статистика личных встреч Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019

Команды до этого вечера всего трижды играли между собой. В 1981 году "Тоттенхэм" прошел в двух раундах "Аякс" в 1/16 финала Кубка Кубков, победив 3:1 и 3:0. А неделю назад дома проиграл 0:1 "Аяксу".

Прогнозы на матч Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019

"Тоттенхэм" выглядит более сильным на фоне голландской команды. Однако "аяксиды" умеют преподносить сюрпризы в этом розыгрыше еврокубков.

Точное время начала матча Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019

Матч Аякс - Тоттенхэм начнется 8 мая 2019 в 22:00 по московскому времени.

Телетрансляция матча где посмотреть Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019

Трансляция матча Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.

Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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