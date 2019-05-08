Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Лиги Чемпионов

Амстердамский "Аякс" - самая неожиданная команда-полуфиналист нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов. Они уже "вынесли" мадридский "Реал" и туринский "Ювентус", они уже победили в гостях лондонский "Тоттенхэм". И теперь примут британского гранда на своем поле. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019.

Статистика личных встреч Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019

Команды до этого вечера всего трижды играли между собой. В 1981 году "Тоттенхэм" прошел в двух раундах "Аякс" в 1/16 финала Кубка Кубков, победив 3:1 и 3:0. А неделю назад дома проиграл 0:1 "Аяксу".

Прогнозы на матч Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019

"Тоттенхэм" выглядит более сильным на фоне голландской команды. Однако "аяксиды" умеют преподносить сюрпризы в этом розыгрыше еврокубков.

Точное время начала матча Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019

Матч Аякс - Тоттенхэм начнется 8 мая 2019 в 22:00 по московскому времени.

Телетрансляция матча где посмотреть Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019

Трансляция матча Аякс - Тоттенхэм 8 мая 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.