И залпы башенных орудий в прямой эфир проводят нас: чем ТВ удивит 9 мая

Для многих из нас просмотр телевизора в День Победы осуществляется по стандартной схеме - парад на Красной площади плюс любимые фильмы о войне. На этот раз в принципе ничего не изменится: парад покажут, как обычно, в прямом эфире (Первый, «Россия 1», 10.00), ну и классических фильмов, как советских, так и российских, будет предостаточно. «А зори здесь тихие...» (ТВЦ, 6.40), «Добровольцы» (ТВЦ, 11.00), «Офицеры» (Первый, 19.30), «В августе 44-го» (НТВ, 19.35), «В бой идут одни «старики» (Первый, 22.10) - это лишь часть хорошо знакомых картин, без которых 9 Мая представить невозможно. Причем, собственно, Днем Победы дело не ограничится - например, 10 мая весь день можно будет смотреть знаменитый сериал «Ликвидация» («Россия 1», 4.55).

Впрочем, все эти фильмы телезрители уже видели, и не раз, а вот картину «Т-34» («Россия 1», 9 мая, 21.00), вышедшую в самом начале года и собравшую в прокате два с лишним миллиарда рублей, посмотрят впервые. Помимо истории о дерзком побеге наших танкистов из фашистского плена, стоит обратить внимание на еще один свежий кинофильм - «Легенда о Коловрате» (9 мая, 23.20). Здесь, конечно, речь идет не о Великой Отечественной, но в центре внимания все равно находятся защитники Родины, стало быть, показ ленты в День Победы вполне уместен.

Финалистка шоу «Главная роль» Анфиса Чехова (в центре) с ведущими проекта Павлом Прилучным и Ириной Муромцевой. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Из числа картин, не связанных с военной тематикой, выделяется американская лента «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Первый, 10 мая, 23.00), получившая две награды на последней оскаровской церемонии. Необычный сюжет, соединяющий в себе элементы криминальной драмы и черной комедии, заслуживает самого пристального внимания тех, кто по каким-то причинам не сумел посмотреть фильм в кинотеатрах.

Финальный выпуск телепроекта «Главная роль» (Первый, 11 мая, 23.00) тоже не позволит нам забыть о кинематографе, ибо суть этого шоу заключается в том, что не связанные с большим экраном знаменитости разыгрывают сцены из классических фильмов. В финал пробились дрессировщик Аскольд Запашный, телеведущая Анфиса Чехова и певица Наталья Подольская - именно им предстоит поразить публику и жюри своими актерскими способностями.

Ну а на финише длинных выходных можно будет отдохнуть от киноизобилия и просто посмеяться - нам покажут второй четвертьфинал Высшей лиги КВН (Первый, 12 мая, 21.20). За путевку в полуфинал сразятся пять команд: «Борцы», «Планета Сочи», «Умные люди», «Такая история» и сборная Забайкальского края.