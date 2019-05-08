2019-05-08T07:36:04+03:00
Спорт

"Сент-Луис" вышел в полуфинал Кубка Стэнли, победив 2:1 во втором овертайме "Даллас"

Серия длилась все семь возможных матчей
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Сент-Луис" победил "Даллас" в седьмой игре Кубка Стэнли."Сент-Луис" победил "Даллас" в седьмой игре Кубка Стэнли.Фото: REUTERS
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Точка в серии плей-офф Кубка Стэнли между "Сент-Луисом" и "Далласом" была поставлена только в седьмой игре. "Блюзмены" на своем льду в во втором овертайме одержали победу над "звездами" со счетом 2:1 2ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

У победителей шайбы на свой счет записали Винс Данн (14-я минута) и Патрик Марун (86). Единственная шайба у "Далласа" на счету Матса Цуккарелло (16). После этой победы счет в серии стал 4:3 в пользу "Сент Лиуса", и "Даллас" завершил выступление в Кубке Стэнли этого сезона.

Российские хоккеисты "Сент-Луиса" (Иван Барбашев и Владимир Тарасенко) и "Далласа" не набрали очков в этом поединке. Первой звездой поединка был назван автор победной шайбы Марун, второй - вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон (29 отбитых бросков), звание третьей звезды - у вратаря "Далласа" Бена Бишопа, который отбил 52 броска по своим воротам - почти в два раза больше, чем у своего визави.

Эти две команды уже играли между собой во второй стадии плей-офф Кубка Стэнли три года назад. В сезоне 2015/2016 в семи играх был сильнее "Сент-Луис".

Теперь в полуфинале Кубка Стэнли и в финале Западной конференции "блюзмены" сыграют против победителя пары "Сан-Хосе Шаркс" - "Колорадо Эвеланж". Седьмой матч в этой серии пройдет в ночь на 9 мая на площадке "акул".

ИСТОЧНИК KP.RU

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