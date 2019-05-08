2019-05-08T07:58:05+03:00
Спорт

С коктейлем в бассейне. Загитова поделилась фотографиями из своего отпуска

Чемпионка мира не раскрыла фанатам страну, в которую отправилась отдыхать с семьей [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В финале прошедшего сезона Алина Загитова стала чемпионкой мира в японском городе Сайтама.В финале прошедшего сезона Алина Загитова стала чемпионкой мира в японском городе Сайтама.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская фигуристка Алина Загитова после короткого визита к себе домой в родной Ижевск отправилась теперь уже отдыхать в теплую страну. Она уехала туда в компании вместе со всей своей семьей - мамой, папой и младшей сестрой Сабиной. И в своих соцсетях чемпионка мира 2019 года активно делится фотографиями с отдыха. Загитова наслаждается отдыхом после ударного сезона, выкладывая снимки с коктейлем в бассейне, вместе со всей своей семьей.

Алина на отдыхе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алина на отдыхе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При этом, Алина не раскрыла место своего отдыха после сезона 2019 года. Год назад Загитова, напомним, уезжала в отпуск в Доминиканскую республику в компании своей сестры и родителей. Теперь же место отдыха Алины пока - загадка для ее фанатов.

Отметим, что в минувшем сезоне Алина Загитова смогла выиграть последний титул, которого ей не хватало в коллекции - одержала победу на чемпионате мира 2019 в японской Сайтаме. И таким образом, к 16 годам у фигуристки есть все возможные титулы мирового фигурного катания. Алина Загитова - чемпионка мира 2019, Европы 2018 и олимпийская чемпионка 2018 года.

Алина Загитова на пути куда-то по своим делам на отдыхе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Алина Загитова на пути куда-то по своим делам на отдыхе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Помимо того, в сезоне 2018/2019 годов на счету Алины - две победы на этапах серии Гран-При и второе место в финале, который прошел в Канаде. Кроме того, в феврале 2019 года Алина Загитова стала второй на чемпионате Европы в Минске. Победу на том турнире одержала 16-летняя ученица Алексея Мишина Софья Самодурова.

Алина Загитова. Произвольная программа. Чемпионат мира 2019. Видео.Прокат Алины Загитовой в произвольной программе чемпионата мира 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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