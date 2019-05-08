2019-05-08T09:19:56+03:00
Спорт

Лионеля Месси после разгрома от "Ливерпуля" в полуфинале Лиги Чемпионов отправили на допинг-контроль

"Барселона" уехала без аргентинца со стадиона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лионеля Месси не взяла с собой "Барселона" в автобус после полуфинала.Лионеля Месси не взяла с собой "Барселона" в автобус после полуфинала.Фото: REUTERS
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Автобус с футболистами "Барселоны" уехал без своего капитана Лионеля Месси. Аргентинец сразу же после матча отправился сдавать допинг-контроль. И он прошел мимо журналистов в микст-зоне стадиона "Энфилд Роуд", не ответив на их вопросы. Он покинул в итоге арену через два часа после окончания игры "Барселона" - "Ливерпуль".

- Месси уехал с "Энфилда" после того, как прошел допинг-контроль, - написал у себя в Твиттере журналист Рамиро Альдунате.

Напомним, что "Барселона" проиграла со счетом 0:4 ответную игру полуфинала Лиги Чемпионов "Ливерпулю". В первом поединке каталонцы на своем поле одержали победу со счетом 3:0. И в ответной встрече растеряли все свое преимущество, уступив дорогу в финал турнира английской команде. Стоит отметить, что еще неделю назад Месси говорил, что ему жаль, что "Барса" не забила четвертый гол в ворота "Ливерпуля", хотя она и имела шансы это сделать. Капитан "Барселоны", как получается, оказался прав.

Второй финалист Лиги Чемпионов будет определен сегодня, 8 мая. Это произойдет после окончания встречи голландского "Аякса" и английского "Тоттенхэма". Начало поединка в Амстердаме в 22:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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