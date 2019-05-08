Макс Барских чуть не погиб в ДТП
Макс Барских на днях улетел в США, где планировал дать концерт, плюс, решить вопросы с западными промоутерами по поводу раскрутки своего нового альбома. Однако же, 8 мая его планы серьезно скорректировала авария, в которую попал украинский певец. На арендованном автомобиле звезда угодил в ДТП, в котором, к счастью, не пострадал. Фото с места происшествия Барских опубликовал в своем инстаграме.
«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны и цените все, что имеете, и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь — это спасет вашу жизнь. Со мной все хорошо, не переживайте!» — сообщил исполнитель.
Подробности аварии артист не привел, лишь предостерег поклонников, чтобы они никогда не забывали про ремень безопасности. Иногда это пренебрежение может стоит жизни.
«Береги себя. Машина — дело наживное», — отметили подписчики, оценив ужасное состояние автомобиля Барских. Передняя часть иномарки подлежит основательному ремонту, как и двери машины.
«Главное, что жив», «Береги себя!», «Макс, славу Богу, что все обошлось легким испугом!», «Не надо никогда торопиться!, — заключили поклонники.
ИСТОЧНИК KP.RU