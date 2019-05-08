Макс Барских чуть не погиб в ДТП

Макс Барских на днях улетел в США, где планировал дать концерт, плюс, решить вопросы с западными промоутерами по поводу раскрутки своего нового альбома. Однако же, 8 мая его планы серьезно скорректировала авария, в которую попал украинский певец. На арендованном автомобиле звезда угодил в ДТП, в котором, к счастью, не пострадал. Фото с места происшествия Барских опубликовал в своем инстаграме.

«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны и цените все, что имеете, и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь — это спасет вашу жизнь. Со мной все хорошо, не переживайте!» — сообщил исполнитель.

max_barskih Я забываю ценить каждый момент своей жизни.

Подробности аварии артист не привел, лишь предостерег поклонников, чтобы они никогда не забывали про ремень безопасности. Иногда это пренебрежение может стоит жизни.

«Береги себя. Машина — дело наживное», — отметили подписчики, оценив ужасное состояние автомобиля Барских. Передняя часть иномарки подлежит основательному ремонту, как и двери машины.

«Главное, что жив», «Береги себя!», «Макс, славу Богу, что все обошлось легким испугом!», «Не надо никогда торопиться!, — заключили поклонники.