2019-05-08T12:14:09+03:00
Звезды

Макс Барских чуть не погиб в ДТП

Певец попал в жуткую аварию в Лос-Анджелесе
Ольга АНТОНОВА
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Певец Макс Барских.Певец Макс Барских.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Макс Барских на днях улетел в США, где планировал дать концерт, плюс, решить вопросы с западными промоутерами по поводу раскрутки своего нового альбома. Однако же, 8 мая его планы серьезно скорректировала авария, в которую попал украинский певец. На арендованном автомобиле звезда угодил в ДТП, в котором, к счастью, не пострадал. Фото с места происшествия Барских опубликовал в своем инстаграме.

«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны и цените все, что имеете, и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь — это спасет вашу жизнь. Со мной все хорошо, не переживайте!» — сообщил исполнитель.

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Я забываю ценить каждый момент своей жизни.
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Подробности аварии артист не привел, лишь предостерег поклонников, чтобы они никогда не забывали про ремень безопасности. Иногда это пренебрежение может стоит жизни.

«Береги себя. Машина — дело наживное», — отметили подписчики, оценив ужасное состояние автомобиля Барских. Передняя часть иномарки подлежит основательному ремонту, как и двери машины.

«Главное, что жив», «Береги себя!», «Макс, славу Богу, что все обошлось легким испугом!», «Не надо никогда торопиться!, — заключили поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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