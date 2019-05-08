2019-05-08T14:43:55+03:00
Звезды

В крови покойного вокалиста The Prodigy нашли кокаин, алкоголь и кодеин

Коронеры склоняются к версии самоубийства как основной
Ольга АНТОНОВА
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Участник "Продиджи" Кейт Флинт скончался в марте 2019 года.Участник "Продиджи" Кейт Флинт скончался в марте 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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5 марта 2019 года поклонников The Prodigy шокировала новость о смерти Кейта Флинта. Герой 90-х в этом году должен был отпраздновать свое 50-летие, хотя в свое время коллеги по группе не были уверены, что он доживет лишь до сорока лет с его любовью к запрещённым веществам и алкоголю. Но, встретив свою супругу - диджея из Токио Маюми Каи, артист пришел в себя, занялся спортом и бросил наркотики. И всегда подчеркивал, что именно она его спасла от тьмы. Но, по сообщению британской прессы, скорее всего, именно расставание с женой и сократило его дни. На момент смерти мужа Маюми не была дома почти два месяца - гастролировала с диджей-сетами по Японии. И по некоторым данным, в семью возвращаться не планировала.

А накануне следствие огласило результаты вскрытия, которые показали, что в крови Кита Флинта обнаружили алкоголь, наркотики и лекарственные препараты, говорится в материалах слушаний в коронерском суде Эссекса.

"По результатам вскрытия в его организме обнаружено существенное количество кокаина, алкоголя и кодеина", — сообщили они.

Коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй, рассматривавшая дело, склоняется к тому, что смерть Флинта наступила в результате самоубийства, но подчеркнула, что материалы дела не дают достаточных доказательств для такого вывода.

"Нет существенных свидетельств и тому, что смерть была случайной или следствием игр Флинта. Я намерена вынести открытый вердикт. Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым", — заявил официальный представитель полиции.

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В своих интервью Флинт говорил, что когда он поймёт, что «все», то уйдёт из жизни. Причём делал акцент на том, что это не суицидальные мысли, и это даже будет неплохо.

По сообщению таблоида The Sun, Кейт совершил суицид через несколько дней после того, как супруга заставила его выставить на продажу его любимое детище, старинный дом в Эссексе, который артист не один год с любовью обустраивал. Флинт даже купил кусок дороги в Бристоле для того, чтобы вытащить оттуда подходящие по декору кирпичи и уложить их перед своим жилищем, а так же подбирал унитазы 19-го века для того, чтобы они подошли к раковинам и органично вписались в атмосферу. Его дом обошёлся бы покупателю в полтора миллиона фунтов стерлингов. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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