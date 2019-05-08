Ким Кардяшьян раскрыла секрет своей неестественно тонкой талии: «В этом платье я не могла ни дышать, ни сидеть»

Платье Ким Кардашьян, в котором она появилась на Балу Института Костюма Met Gala-2019, стало одним из самых красивых нарядов красной дорожки. Наряд французского дизайнера Тьерри Мюглера с «мокрым» эффектом облегал фигуру Ким, как вторая кожа, подчеркивая ее стройность. Все без исключения обратили внимание на неестественно тонкую талию Кардашьян. Конечно, за последнее время она сильно похудела — диеты, тренировки, но... разве в природе может быть такая тонкая талия при таких пышных бедрах? Звезду немедленно заподозрили в новой пластике — мол, она снова откачала жир, потому и выглядит такой стройняшкой.

Спустя сутки после бала 38-летняя Ким, наконец, раскрыла секрет своей невероятной стройности. Оказывается, ее настолько сильно утянули в корсет, что она не могла сидеть. Да что там — ей даже дышать удавалось с трудом! Чтобы доставить жертву моды в нью-йоркский музей Метрополитен, где проходил Бал Института Костюма, пришлось заказывать крытый грузовой фургон, сообщает Daily Mail. Ким ехала в нем стоя, держась руками за специально установленный в центре фургона шест.

- Корсет был настолько тесным, что мне пришлось заново учиться дышать в нем, - поведала Ким.

Платье от Тьерри Мюглера стало одним из самых эффектных нарядов вечера.Фото: EAST NEWS

На Met Gala красотке пришлось проигнорировать праздничный банкет, на который хозяйка бала, главный редактор журнала Vogue Анна Винтур пригласила всех звездных гостей вечера. Ким попросту не смогла усесться за стол!

- Я сказала Анне: «Я буду ходить вокруг, общаться со всеми, но за стол не сяду. Я просто не могу сидеть!», - говорит Кардашьян.

После Бала Ким отправилась на афтепати, сменив «мокрый» наряд от Тьерри Мюглера на не менее облегающее голубое платье из латекса. И снова все взоры были прикованы к ее талии-тростинке.

Модель давно подозревают в том, что ее формы – не результат диет и тренировок, как она уверяет, а мастерство пластического хирурга. По мнению многих профессионалов, Кардашьян «сделала» свою тело с помощью липомоделирования – пластической операции, когда излишки жира убираются с талии и бедер и закачиваются туда, где необходимо добавить округлостей – например, в ягодицы. После Met Gala-2019 ее фигуру принялись обсуждать с удвоенной силой. Да так, что за Ким публично вступилась ее тренер по фитнесу Мелисса Альканта. По словам Мелиссы, ради такой фигуры Ким пашет в спортзале по шесть дней в неделю.

После Бала Института костюма Ким переоделась и отправилась на афтепати.Фото: EAST NEWS

- Чтобы прояснить ситуацию: это платье с корсетом, поэтому у Ким такая тонкая талия. Но: она встает очень рано и тренируется шесть раз в неделю, - написала Мелисса в соцсетях. – Она очень предана тренировкам. Я направила ее по верному пути, но всю работу она проделала сама. Я люблю комплименты, но в данном случае все комплименты должны быть адресованы Ким, она заслуживает высшей оценки.

Мелисса приходит по утрам заниматься с Ким в ее личный спортзал: Кардашьян оборудовала персональный фитнес-клуб в своем особняке в Беверли Хиллз. Там же у модели есть лужайка для йоги, спа-центр, бассейн и сауна.

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