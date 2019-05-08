В Амурской области шесть вдов ветеранов Великой Отечественной купили новое жилье на бюджетные деньги

Накануне 9 мая шесть амурских вдов ветеранов Великой Отечественной войны купили новое жильё на бюджетные деньги. Оперативному оформлению документов одной из пенсионерок поспособствовал губернатор Приамурья Василий Орлов.

«В октябре прошлого года к нам обратилась вдова ветерана Великой Отечественной войны, мы оперативно предоставили ей жилищный сертификат, который она смогла реализовать в Бурейском районе, приобретя благоустроенную квартиру, - пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов, - В области также действует закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе и категории дети войны. Теперь к ней относятся и граждане, родившиеся до сентября 1945 года. Эти люди получают единовременную ежемесячную выплату и льготный проезд».

Глава региона помог 88-летней жительнице Новобурейского Прасковье Медведевой. Раньше она вместе с мужем - ветераном Великой Отечественной войны Григорием Медведевым жила в деревянном доме. За 60 лет жильё пришло в негодность, его топило каждый год. Переехать в квартиру планировала давно, после смерти мужа, узнав об указе Президента страны Владимира Путина «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

«Очень довольна квартирой, спасибо всем, кто помог получить мне её, особенно губернатору Василию Александровичу. Старый дом оставлю как дачу, у меня там земельный участок. А здесь мне хорошо, квартиру мне купили сразу с мебелью. Здесь всё есть: плита, диван, телевизор», - поделилась радостью вдова ветерана Прасковья Медведева.

Сертификат на приобретение квартиры вдова получила в апреле этого года. На новые «квадраты» она переехала несколько дней назад. Это стало подарком для женщины к 9 мая.

«Реализовать полученный сертификат надо было в короткие сроки. Мы были рады, что для Прасковьи Медведевой нашлась такая блогоустроенная квартира с мебелью. Подыскивали квартиру её родственники, а органы социальной защиты проверяли её, чтобы жилищные условия соответствовали нормам и были пригодны для проживания. Стоило новое жильё 1,5 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из федерального бюджета», - сообщила начальник управления социальной защиты населения по Бурейскому району Галина Городилова.

В Бурейском районе проживают пять ветеранов и приравненных к этой категории 29 вдов ветеранов. Всем им в этом году улучшили жилищные условия.

«Все ветераны нашего района живут в благоустроенных квартирах и они не нуждаются в новом жилье. Прасковья Дмитриевна переживала, что ей не дают новое жильё. Раньше были другие нормы закона и она не попадала под них. После изменения законодательства и подключения к проблеме губернатора области, вопрос с жильём для вдовы ветерана решился», - рассказала заместитель главы администрации по социальным вопросам Бурейского района Светлана Канкошева.

Кроме того, в 2019 году восемь вдов ветеранов Великой Отечественной войны из Благовещенска, Благовещенского, Бурейского, Ивановского, Тамбовского и Магдагачинского районов получили сертификаты на приобретение нового жилья. На это выделены из федерального бюджета 13,5 миллионов рублей. Шесть пенсионерок квартиры уже приобрели, остальные находятся в поиске квартир. Переехать они должны к концу этого года.

«В 2008 году был подписан указ Президента Владимира Путина, в рамках которого было принято решение обеспечивать всех ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к этой категории - вдов участников ВОВ и инвалидов ВОВ в особом порядке жильём. За 10 лет действия программы мы обеспечили 2199 амурчан жильём в рамках этого указа. Более 2 миллиардов рублей из федерального бюджета потратили на это. Участники ВОВ обеспечиваются жильём исходя из учёта 36 квадратных метров и стоимости жилья, которая устанавливается по субъекту», - прокомментировала министр социальной защиты населения Амурской области Наталья Киселёва.

Также ежегодно в преддверии 9 мая амурским ветеранам помогают отремонтировать их жильё. На эти цели в этом году направят порядка 1,5 миллиона рублей из муниципального бюджета. Помогать с ремонтом будут волонтёры и спонсоры.

Социальная поддержка ветеранов одно из важнейших и приоритетных направлений министерства социальной защиты населения области. На сегодняшний день в Приамурье проживает 3102 ветерана Великой Отечественной войны, 216 из них - участники военных действий.