2019-05-08T18:38:00+03:00
Политика

Станут ли на Украине сажать красноармейцев, сражавшихся в Великую Отечественную

К этому призвал видный депутат из «Свободы»
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Так что вряд ли стоит удивляться, если через некоторое время появится законодательная инициатива о привлечении к суду бывших бойцов Красной армииТак что вряд ли стоит удивляться, если через некоторое время появится законодательная инициатива о привлечении к суду бывших бойцов Красной армииФото: фотохроника ТАСС.
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С потрясающим по степени цинизма заявлением на украинском телеканале «112 Украина» выступил видный деятель партии «Свобода» Юрий Сиротюк. При обсуждении празднования Дня памяти и примирения, который отмечается на Украине 8 мая с 2015 года, он заявил, что ветеранов Красной армии надо судить за «преступления против человечности».

- С желто-голубым флагом воевала Украинская повстанческая армия*, - заключил он. - Наша война закончилась 24 августа 1991 года. Война не закончилась ни в мае 1945 года, ни 1 сентября 1945 года. Война для нас не закончилась, пока мы не получили снова желто-голубой государственный флаг и герб.

При этом, под преступлениями против человечности этот деятель понимает исключительно борьбу Красной армии и НКВД против бандеровских банд и подразделений, терроризировавших не только представителей Советской власти, но и мирное население, и местную интеллигенцию. А вовсе не Волынскую резню, еврейские погромы, участие в карательных акциях оккупантов, казнях мирных жителей и другие преступления, которые совершили эти недобитки.

Ничего удивительного от данного персонажа киевской общественной жизни не прозвучало. Сиротюк, Мирошниченко, та же Ирина Фарион и другие не менее яркие «личности», прославившиеся своими человеконенавистническими заявлениями – это все представители партии «Свобода», не зря называемую многими экспертами пронацистской политической силой.

Впрочем, у Сиротюка есть и личные мотивы для такой мести. Двух его дедов-бандеровцев как раз ликвидировали бойцы Красной армии, а 9-летнего отца вместе с его матерью принудительно переселили на Урал в 1946-м. Откуда отец вернулся уже после достижении совершеннолетия. Сам же Сиротюк закончил Тернопольский государственный педагогический университет и преподавал историю в школе.

В 2012-м он был избран в Верховную Раду по спискам партии «Свобода», но в 2014-м в парламент уже не прошел, но не канул в безвестность, а стал депутатом Киевсовета. Помимо ярого русофобства, прославился еще и тем, что в 2012-м публично заявил, что чернокожая певица Гайтана не должна представлять Украину на конкурсе «Евровидение».

Можно бесконечно долго пытаться не обращать внимания на заявления Сиротюка или тех же Фарион или Ницой, говорить, что это все, дескать, не имеет значения, что это заявления маргиналов, которые не имеют никакого политического веса. Вот только почему-то именно заявления этих как бы маргиналов становятся реальностью украинского общества. Помните, как Фарион и Ницой воевали против русского языка? И что получилось? Тот самый закон об исключительности украинской мовы. Реализация именно их бредовых заявлений.

И таких примеров десятки. Так что вряд ли стоит удивляться, если через некоторое время появится законодательная инициатива о привлечении к суду бывших бойцов Красной армии. А потом станет законом и начнет претворяться в жизнь.

* Организация, запрещенная в РФ решением суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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