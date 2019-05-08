2019-05-08T18:56:37+03:00
Экономика

Российские рыбопромышленники успешно начали работу на Seafood Expo Global 2019

В Брюсселе стартовала крупнейшая в мире выставка морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global 2019
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Фото: Пресс-служба ООО «ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП»Фото: Пресс-служба ООО «ЭКСПОСОЛЮШЕНС ГРУПП»
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Объединенный национальный стенд России организован выставочной компанией полного цикла Expo Solutions Group под эгидой Росрыболовства в четвертый раз. Относительно прошлых лет число участников российской экспозиции стало рекордным. Российскую Федерацию представляют 23 отечественные рыбопромышленные компании.

Основу объединенного стенда составили ключевые игроки отрасли и постоянные участники брюссельской выставки: «Норебо», «Находкинская База Активного Морского Рыболовства», «Русская Рыбопромышленная Компания», «Южно-Курильский рыбокомбинат», «Антей», «ФЭСТ», «Сириус», «Дикий Улов». «Тымлатский рыбокомбинат», «Северо-Курильская база сейнерного флота», «Дефа», «Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина» и «Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина» вошли в состав национального стенда впервые.

В этом году значительно расширился профиль участников российского стенда. К рыбодобывающим компаниям присоединились производители рыбопромышленного оборудования, поставщики комплектующих, предприятия марикультуры, дистрибьютерские фирмы из Приморского края, Калининградской и Мурманской областей.

«Первый день выставки прошел очень плодотворно, наши рыбопромышленники заинтересовали европейскую публику. На стендах активно проходят переговоры, некоторые компании уже заключили соглашения с потенциальными покупателями», - рассказал генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

В соответствии с европейским трендом на готовый продукт и полуфабрикаты, российские рыбопромышленники продемонстрировали рыбопродукцию глубокой степени переработки – филе красной и белой рыбы, пресервы, консервы. Кроме этого на витринах стендов можно увидеть замороженную на судах камбалу, треску, пикшу, сардину иваси и лосося.

Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук. Совместно с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Бельгии Александром Токовининым он открыл российскую экспозицию. Петр Савчук напомнил о задачах, которые стоят перед отраслью, - это увеличение финансовой отдачи от экспортных поставок отечественной рыбы и морепродуктов. Для этого необходимо сделать акцент на продукции с высокой добавленной стоимостью, а также расширять географию поставок. «Судя по представленной отечественной продукции, настрою и планам наших предприятий по обновлению производственных мощностей за счет строительства новых береговых фабрик и современных судов, цель – увеличить объемы внешней торговли с нынешних 5,2 млрд до 8,5 млрд долларов к 2025 году вполне достижима», - сказал Петр Савчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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