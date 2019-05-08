Украинские власти путают даты из-за отрицания истории и творят одну нелепость за другой

С некоторых пор в России появилось настоящее клеймо для тупого и необразованного человека. Про него обычно пренебрежительно говорят: «Жертва ЕГЭ». Справедливости ради стоит отметить, что современный ЕГЭ мало походит на свой первоначально принятый вариант, и на хорошие баллы наш нынешний ЕГЭ без серьезных знаний сдать практически невозможно. Но именно такая ассоциация приходит в голову, когда наблюдаешь, что вытворяют представители современной украинской власти, выставляя себя уже даже не на всеукраинское, а на мировое осмеяние. Такие вот получились «жертвы Революции гiдности». Активные, но абсолютно необразованные.

Так, например МИД Украины вдруг почему-то решил, что 74 года тому назад, 8 мая 1945 года закончилась Вторая мировая война. О чем подчиненные г-на Климкина, ничтоже сумняшеся, и написали в официальном твиттере ведомства. Еще и пафосно так дописали: «Мы помним тех, кто погиб в борьбе за свободу. Мы чтим, мы побеждаем!»

На что, с присущим ей едким сарказмом не смогла не отреагировать официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Как оказалось, официальный Киев сегодня отмечает день окончания Второй Мировой войны. Об этом рассказывает пост МИД Украины в социальных сетях, - написала она на своей странице в соцсети «Фейсбук» и поставила диагноз происходящему. - Ну, что могу сказать. Доигрался свидомый режим, переписывая историю. Потерялся во Вселенной. Что празднуют? Что отмечают? Все смешалось в освобождённых от исторической памяти головах.

И добавила:

- Специально для заблудших в дебрях самостийности рассказываю: День окончания Второй Мировой войны отмечается 2 сентября. Остальное, надеюсь, найдут сами в интернете, - а через некоторое время Захарова не удержалась и от постскриптума. - Я ошиблась - защитники украинского режима сами в интернете найти не могут. Спорят, ругаются )))))) Ну, так уж быть. Кидаю ссылку на англоязычную Wikipedia. Ещё раз для особо талантливых: Вторая Мировая война (WW2) завершилась 2 сентября 1945 года. И вот ещё. На Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы 6 и 9 августа упали не сами.

Споры действительно вызвала госпожа Захарова нешуточные. И не только среди украинских читателей ее страницы, но и в российских либеральных кругах. С пеной у рта они бросились доказывать, что вся Европа, дескать, празднует окончание Второй Мировой войны 8-го мая. Как в действительности обстоят дела, их интересовало мало.

А на самом деле в Европе действительно праздновали 8-го мая до недавних пор. Только вот не окончание Второй Мировой, а победу над нацистской Германией. Впрочем, когда толерастия окончательно победила в Шенгенской зоне и близлежащих окрестностях, теперь 8-го мая там отмечают уже не день Победы над нацистской Германией, а День примирения и памяти жертв Второй Мировой войны. Ну это когда эсэсовец из концлагерной охраны должен обниматься с тем, кого он не успел отправить в печь крематория. А тот, соответственно, с эсэсманом, и оба при этом плачут от умиления.

И ведь абсолютно права Мария Захарова, говоря про 2 сентября 1945-го. В 4 утра по московскому времени в этот день на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии, что и стало окончанием Второй Мировой. А то ведь неудобно получается, господа либералы и украинские патриоты, получается, что стол обожаемые вами США атомные бомбы бросали на Хиросиму и Нагасаки уже после войны, в мирное время. В Вашингтоне такая трактовка истории может и не понравиться.

Не менее круто отличился и новый командующий Украины в зоне ООС (так называется теперь переименованная АТО) генерал-лейтенант Александр Сырский. 8-го мая он возложил цветы на мемориальном комплексе памяти погибших в АТО украинских солдат в честь Дня памяти и примирения. И не один, а в сопровождении руководства Донецкой областной военно-гражданской администрации. О чем гордо сообщил сам штаб ООС. И никто им не объяснил, что это не просто абстрактный абы какой День, а День памяти жертв и примирения участников Второй Мировой войны. По всем европейским стандартам. Какое отношение АТОшники имеют ко Второй Мировой? Никто не знает. Хорошо еще, что не в день рождения Гитлера. Пока.

Предательство истории своей страны, возвеличивание ничтожеств и преступников, презрение настоящих героев, глумление над своими же предками – все это предельно четко проявилось в этих двух нелепостях. А непомнящие родства в Киеве такие и похожие нелепости плодят ежедневно.

Как там Захарова написала? «Доигрался свидомый режим, переписывая историю... заблудшие в дебрях самостийности…» Лучше не скажешь. То ли еще будет впереди.