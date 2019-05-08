Хочется кричать: «Ура!», - все равно. Это рефлекс

- А сейчас... поприветствуем ветерана... Ветеран Великой Отечественной войны посетил нашу торжественную линейку...

Я иду мимо забора московской школы.

- Гуаааа-а-аа!!! - раскатывается приветственный рев школьников.

- Делу Ленина - будьте верны! - приветствует соседа мужчина лет 50-ти, который выходит в этот момент из подъезда. Оба улыбаются друг другу понимающе и не без ехидства.

Действительно, похоже. Без пионерских галстуков, без Ленина, без Красного знамени, это все равно СССР. Без права на труд и здравоохранение, со стремительно сворачивающейся социалкой и де-факто сословным обществом, которое было отменено в 1917-м году первым (!) декретом Совета Народных комиссаров...

Безо всего, что хотелось вернуть, зато с политинформацией, гонкой вооружений и газетой «Правда», то есть, официальной прессой.

- Всегда верны! - откликается у меня в голове.

- Аист на крыше, счастье под крышей, мииир на землеее… - выводит девчушка с микрофоном песню 80-х.

Слезы на глазах: то ли от сентиментальности, то ли оттого, что детям на шествии Бессмертного полка в нашем садике раздали разноцветные флажки. Как в стихах творца всех гимнов Михалкова: «Нам купили синий-синий, презеленый красный…», - флаг. Радуга: очень бодряще смотрелось с формой военного времени.

- Уууу!!! - летят военные самолеты в небе. У нас в Жулебино точка выхода авиатехники с парада Победы, наш район построен на Летном поле гвардейского истребительного авиаполка, которым в 1943 году командовал Василий Сталин.

Хочется плакать от счастья и кричать: "Ура!", - все равно. Это рефлекс.