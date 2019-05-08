2019-05-08T22:04:13+03:00
Происшествия

На юго-западе Москвы обнаружили тело бывшего главы управления Администрации Президента

По предварительной версии, 79-летний мужчина покончил с собой
Семен ЕЛЕНИН
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По словам источника в правоохранительных органах, за жизнь пожилого мужчины врачи несколько часов боролись в реанимацииПо словам источника в правоохранительных органах, за жизнь пожилого мужчины врачи несколько часов боролись в реанимацииФото: Олег ЗОЛОТО
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Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины на юго-западе Москвы.

79-летнего пенсионера 7 мая доставили в больницу с ранением в голову. В квартире на улице Гарибальди истекающего кровью раненого без сознания нашли родственники.

По словам источника в правоохранительных органах, за жизнь пожилого мужчины врачи несколько часов боролись в реанимации, однако он скончался.

- Личность погибшего установлена, - говорит источник. - Дмитрий Румянцев, 79 лет. В 90-е работал начальником одного из управлений Администрации Президента.

Основная версия случившегося - самоубийство. Пожилой москвич оставил предсмертное послание, записанное на диктофон. По словам нашего собеседника, мужчина просит никого не винить в своей смерти, жалуется на резкое ухудшение здоровья и невозможность переносить боль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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