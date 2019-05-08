На юго-западе Москвы обнаружили тело бывшего главы управления Администрации Президента

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту гибели мужчины на юго-западе Москвы.

79-летнего пенсионера 7 мая доставили в больницу с ранением в голову. В квартире на улице Гарибальди истекающего кровью раненого без сознания нашли родственники.

По словам источника в правоохранительных органах, за жизнь пожилого мужчины врачи несколько часов боролись в реанимации, однако он скончался.

- Личность погибшего установлена, - говорит источник. - Дмитрий Румянцев, 79 лет. В 90-е работал начальником одного из управлений Администрации Президента.

Основная версия случившегося - самоубийство. Пожилой москвич оставил предсмертное послание, записанное на диктофон. По словам нашего собеседника, мужчина просит никого не винить в своей смерти, жалуется на резкое ухудшение здоровья и невозможность переносить боль.